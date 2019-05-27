Гребенщиков, Боярский, Питенин, Зингаревич, Маркер и другие петербуржцы – о том, за что они любят свой город

Сегодня Петербург празднует свое 316-летие. По этому случаю «Собака.ru» спросила у известных горожан от Бориса Гребенщикова до Миши Маркера о том, почему они выбирают жить именно здесь, за что ценят этот город и почему всегда возвращаются, несмотря на слякоть и ветра.

Борис Гребенщиков Музыкант Я не выбирал этот город, я в нем родился и воспринимаю это как подарок. Никогда в жизни я даже не думал о том, что могу жить где-то в другом месте. Татьяна Зингаревич Президент благотворительного фонда «Шаг навстречу» Когда я думаю о Петербурге, вспоминаю стихотворение талантливого ленинградского поэта Александра Кушнера. Оно начинается строками: «Закрою глаза и увижу Тот город, в котором живу, Какую-то дальнюю крышу И солнце, и вид на Неву». У каждого свой Петербург, для меня этот город многоликий, как сфинкс на набережной. Не каждого он принимает, ему нужно соответствовать. Здесь невозможно быть жестокосердным и не интересоваться культурой. Это огромная честь и привилегия – ходить по улицам, где гуляли Пушкин и Достоевский, где творилась история. Мне кажется, что я всегда жила здесь, с самого основания, как будто эти три века отпечатались в памяти. Ни один город на Земле не заменит мне то ощущение дома, которое дарит Петербург. Здесь невозможно быть жестокосердным и не интересоваться культурой

Миша Маркер Уличный художник Я люблю Петербург за непроходящее ощущение, что я дома. Благодаря Питеру я и узнал, что такое ощущение вообще существует. Когда я впервые оказался здесь в осознанном возрасте, то с первых шагов по перрону, еще не видя города, почувствовал, что дома. Удивительно, что это произошло само по себе, без видимых на то причин. Уже после я рассмотрел парадную часть города и понял, что хочу здесь жить, а рассмотрев непарадную, только укрепился в этом желании. Мне нравится противоречивость и шершавость Питера: можно месяцами ходить по одному и тому же маршруту и открывать для себя новые детали.

Юра Питенин Дизайнер Saint-Tokyo Уезжая в разные города по работе, я наслаждаюсь видами, едой и погодой, но всегда хочу вернуться обратно в Петербург. В стенах этого города заложена особенная энергия, а источники вдохновения находятся повсюду, стоит лишь поднять глаза. Петербуржцы тонко чувствуют стиль и выбирают в первую очередь дизайн и наполнение, а не бирку и бренд. У нас свой немного траурный и минорный стиль одежды, но этим он и особенный. Всеволод Василькиоти Создатель Эко-такси Мужчины, если и пишут о любви, то обычно в стихах: до меня многие признавались в любви к Петербургу, твоих оград узор чугунный, пятое-десятое, я вряд ли лучше напишу. Лично для меня все просто: это мой город, и я хочу делать его красивее и чище. Мы с женой любим шариться по парадкам, исследовать заброшки, и вы сами знаете, сколько там красоты, и сколько людского пренебрежения, и в голове всегда стучит — так не должно быть! На окраинах тоже полно дел: свалки, замусоренные парки, у себя под окнами я и шины из канав вылавливаю, и стекло на пустыре собираю. Уехать от этого, конечно, можно в какую-нибудь Барселону или Стокгольм, но я выбираю остаться здесь и делать то, что в моих силах.

Михаил Боярский Актер, музыкант Здесь жили мои предки, поэтому любовь к отеческим гробам, к родному пепелищу – это в крови. Для меня ценна сама сущность этого города – я имею в виду не архитектуру, не людей, не природу, не погоду – все вместе это и есть Петербург, без которого жить невозможно. Изменить в городе я бы ничего не хотел, мне здесь нравится абсолютно все. Ольга Полякова Создательница образовательного проекта «Трава», фестиваля экскурсий «Открытая карта» Я переехала сюда 16 лет назад за клубами, секондами, музыкой, кино, книгами и образованием. Сейчас Петербург сочетает пять важных мне факторов: столичную насыщенность возможностями и разнообразием, дешевизну, архитектурную эстетику в пределах Обводного канала и островов, обилие воды и сепаратистский дух. Я живу на Канонерском острове и меняю идентичность с городской на островную. Здесь будто курортная деревня, но с 15-ю минутами до центра столицы. Как только бездарное администрирование города прекратится, здесь будет безопасней, чище и еще больше возможностей, но сразу станет дороже. Поэтому период Беглова дарит нам шанс хватать и скупать форты по рублю, убитые здания по два рубля, гаражи, земли — все, на что хватит ресурсов у горожан в этот застойный период, потом будет недоступно. Если юные предприниматели и художники воспользуются шансом, через 20 лет можно будет перейти в стадию пиршеств и всяческих других предпенсионных саморазрушений.

Михаил Баженов Бизнесмен, вице-президент холдинга «Адамант» Каждый человек выбирает свой город, в котором чувствует биение жизни. Для меня Петербург – это именно такое место. Я пожил в Америке, Европе, на Кубе, и самая колоритная, интересная, насыщенная жизнь – и в культурном, и в социальном, и в плане бизнеса – у меня в Петербурге. В массе своей петербуржцы – интересные, интеллигентные люди, подход к межличностным отношениям здесь гораздо менее деловой, чем в Москве, он более теплый и душевный. Мне это подходит, здесь я чувствую себя в своей тарелке. Ощущение дома – не такое простое, я свободно говорю по-английски, но все равно в Штатах у меня этого чувства не было. Мэган Виртанен Историк моды Некогда в ленинградских роддомах вручали медали «Родившемуся/родившейся в Ленинграде». Вот и у меня такая была. Когда появляешься на свет в городе, за один факт рождения в котором сразу дают медаль, кажется, вопрос переезда куда бы то ни было уже не стоит. Периодически я ною на тему климата, но это часть местной традиции. Как бы ни манили большие карьерные возможности где бы то ни было еще, сама идея такого переезда звучит как что-то вроде продажи первородства за чечевичную похлебку. Поэтому: родилась здесь, живу здесь, помру тоже здесь.

Олеся Бесперстова Создательница эко-проекта Noplasticitsfantastic Петербург – это когда ты больше всего на свете любишь путешествовать, постоянно грезишь этим, каждую зиму обещаешь себе больше никогда не возвращаться в этот город, потому что тебе кажется, что промерз уже до самых костей навсегда. Но вот ты снова здесь: сходишь с ума все белые ночи от красоты и невозможности уснуть, затем ловишь себя любующимся красотой Петроградки, и невозможность уехать домой из-за мостов дает повод открыть еще одну бутылку вина. И так каждый год! Тебе кажется, что эта любовь зла, невзаимна, а на самом деле, она настолько искренняя и настоящая, настолько сильная, что тебя окатывает вдохновением с каждым шагом по городу. И зима забывается быстро, и снегопады даже не хочется больше проклинать. Мне сложно признаваться в любви, но я нашла способ это сделать: решила заботиться о городе и его экологическом состоянии через просвещение людей и чувствую, что сейчас это точно взаимно. И теперь уехать навсегда кажется невозможным – а я и не против. Никита Соколов Музыкант, группа «Последняя вечеринка» Люблю Петербург за вибрирующий силуэт Исаакиевского собора в пять утра, когда возвращаешься домой из местной рюмочной. За самые лучшие концерты, когда воздух вместе с тобой перегружен до предела. За властных и невротичных петербурженок, готовых то ударить тебя, то поцеловать. За победу города над фашизмом, социальными статусами и здравым смыслом.

Александр Ионов Создатель клуба «Ионотека» Мне сложно представить свою жизнь в каком-то другом городе. Я достаточно путешествовал, но по-прежнему убеждаюсь в том, что Петербург идеально соответствует моей не всегда простой персоналии. Постоянные осенне-зимние сумерки или белые ночи — вся эта депрессивно-влажная атмосфера подходит моему внутреннему настроению, я называю это состояние «перманентные сумерки души». Именно в нашем городе могли возникнуть все эти бесконечные книги Достоевского, переполненные самоистязанием и экзистенциальными соплями. Где-то еще его герои просто сходили бы на речку развеяться, а у нас они выли нечеловеческим голосом среди холодных каменных стен. Мария Тиника Эко-активистка, создательница проекта «Деревья Петербурга» Мне повезло здесь оказаться, и я люблю Петербург, а точнее Петроград – город до 1918 года. Мне грустно видеть, как он уничтожается, все, что приросло в советское время и после, необходимо перерабатывать кардинальным образом. Было бы здорово, если бы новый губернатор любил деревья и вернул природу в город. И, если уж мечтать – чтобы через десять лет Петербург был самым зеленым городом в Европе.

Мария Грудина Основательница клиники «Первая линия» Я родилась в Ленинграде, но живу здесь вовсе не по привилегии рождения. Нет более созвучного со мной, меланхоличного, глубокого и в то же время разного и прекрасного города. Его основание – новаторство, прорыв, вызов, привнесение мировых трендов в Россию и в то же время воплощение русской культуры и ценностей. Литература, архитектура, искусство, поэзия, творчество: Петербург объединяет лучшие сферы и лучших людей. Алик Товарищев Музыкант, группа «Увула» Петербург — мекка творчески одаренных людей, наверное, именно поэтому сюда съезжаются со всех уголков страны и даже мира. Это полезное сосредоточение, происходит обмен опытом и случаются судьбоносные взаимодействия — окружение и родство душ являются основой для появления музыки. Переехав в Петербург девять лет назад, я до сих пор ощущаю себя на своем месте — мне близка история города и его архитектура. Здесь интересно проводить время, даже не делая ничего важного — в один день катаешься на скейтборде, в другой играешь концерт на выставке современной скульптуры. Сейчас я поселился возле Петропавловской крепости и часто гуляю по мостам, особенно хорошо на которых будет летом — я всегда чувствую себя счастливым и завершенным именно у воды.