Видео дня: Лахта Центр показал серию таймлапсов с панорамными видами на Петербург

К 316-летию со дня основания Санкт-Петербурга Лахта Центр подготовил необычный подарок — 60 таймлапсов, собранных в единую масштабную видеопанораму города (с лучшими видами!). Каждый из таймлапсов снимали в течение нескольких часов в разные дни — центр Петербурга в вечернее время, круизные лайнеры, заходящие в порт, разводящиеся мосты.

Вид на город открывается с высоты 86-го этажа Лахта Центра — это 360 метров над Санкт-Петербургом. В видеоролик вошли лучшие моменты, снятые с высоты небоскреба — как загорается ночными огнями центр Санкт-Петербурга, как заходят в порт огромные лайнеры, как разводятся мосты, как с рассветом начинается новый день и как город встречает праздник.

В Лахта Центре напоминают, что обзорная площадка 360 еще не открыта и пока не принимает посетителей — в настоящий момент в самом высоком здании Европы идут отделочные и пуско-наладочные работы. Комплекс готовится к открытию, точная дата которого пока не определена.

Лахта Центр любит поздравлять петербуржцев с помощью видео — посмотрите новогоднее видео, в котором Лахта Центр превратился в самую высокую елку 2019 года. Пока обзорная площадка не работает, но онлайн-трансляции из нее уже ведутся — камера установлена на месте будущей обзорной площадки на 87 этаже, на которую смогут подняться посетители высотного здания. С помощью таймлапса также показали три года строительства Лахта Центра. А еще в стройгородке комплекса живет кот Фокс, который присматривает за стройкой, работает наравне со всеми в офисе инженеров и даже ведет свой Instagram.