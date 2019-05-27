Александра Синяк: «Добродомик» закрыли по решению владельцев, штрафов и предписаний администрация не выдвигала

Сегодня утром состоялась встреча совладелицы благотворительного кафе «Добродомик» Александры Синяк с представителями администрации Василеостровского района. По словам Синяк, «Добродомик» закрыли по ее решению, а штрафов и предписаний администрация не выдвигала — однако «было сказано, что штраф может грозить до 700 тысяч».

Прямая трансляция встречи совладелицы «Добродомика» Александры Синяк с замглавой администрации Василеостровского района Виталием Мартыненко велась в официальном сообществе кафе. Так, исходя из нее, решение о закрытии благотворительного кафе приняла именно Синяк. «Мы закрыли кафе по моему решению. Потому что в тот момент меня не было в городе. Никаких штрафов и предписаний о закрытии кафе администрация не делала. Но было сказано, что штраф может грозить до 700 тысяч, могут грозить проверки», — рассказала Синяк в эфире.

Мартыненко также подтвердил, что штраф владельцам кафе не грозил — в настоящий момент только началась процедура ознакомления с нарушениями, а выявленные ранее нарушения в работе «Добродомика» уже исправлены. «Штраф многотысячный не мог быть по определению. Потому что сейчас произошла процедура только ознакомления с теми нарушениями, и Александра ознакомилась с ними. На основании этого в дальнейшем в рамках административной комиссии или в рамках осмотра протоколов будут выработаны решения по тем санкциям, которые могут быть. Мы проговорили, что эти замечания будут устранены. Причем они уже сейчас устранены. По тем критериям, что есть по данным нарушениям, предусмотрено предупреждение. Ни в коем случае администрация не заинтересована в каких-то санкциях максимальных», — отметил Мартыненко.

Сообщается, что благотворительные обеды начнутся уже в ближайшее время. Сейчас команда «Добродомика» открывает новое кафе на улице Маршала Tухачевского.