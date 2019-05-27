Семен Александровский

Режиссер

Это будет необычная церемония, а точнее «НЕцеремония», так она и называется. «Собака.ru» решила переосмыслить формат события и не выбирать победителей, а сделать праздник для всех номинантов, каждый из которых будет награжден. Это радикальное и очень современное решение, потому что любой конкурс сегодня смотрится странно. Гораздо интереснее, когда создается фестиваль, на котором каждый ощущает себя частью чего-то большого и важного. Наша задача – эту новую концепцию воплотить так, чтобы посетители ушли с праздника вдохновленными на то, чтобы продолжать делать что-то хорошее для Петербурга.

«ТОП 50» будет в этот раз проходить не в театре, как обычно, а в ангаре – это единое пространство, в котором нет разделения на сцену и зал. Мы готовим большой музыкальный перфоманс, для которого пишет музыку Владимир Раннев на тексты, отчасти написанные мной, отчасти предложенные редакторами «Собака.ru», и, конечно, тексты о номинантах. То есть мы буквально будем воспевать наших героев