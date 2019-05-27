«НЕцеремонию» премии «ТОП 50» ставят лауреаты «Золотой Маски» Семен Александровский, Вера Мартынов и Владимир Раннев
5 июня «Собака.ru» вручит премию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 50 людям, которые оказали наибольшее влияние на город за последний год. Торжественная «НЕцеремония» состоится в пространстве «Севкабель Порт», уже сейчас над ней работают три лауреата главной театральной премии страны «Золотая Маска»: режиссер и создатель POPUP Театра Семен Александровский, художник-сценограф, автор выставки-хита «Хранить вечно» в «Манеже» Вера Мартынов и композитор, преподаватель Факультета свободных искусств и наук Владимир Раннев. Подробности о готовящемся празднике «Собака.ru» рассказал Семен Александровский.
Семен Александровский
Режиссер
Это будет необычная церемония, а точнее «НЕцеремония», так она и называется. «Собака.ru» решила переосмыслить формат события и не выбирать победителей, а сделать праздник для всех номинантов, каждый из которых будет награжден. Это радикальное и очень современное решение, потому что любой конкурс сегодня смотрится странно. Гораздо интереснее, когда создается фестиваль, на котором каждый ощущает себя частью чего-то большого и важного. Наша задача – эту новую концепцию воплотить так, чтобы посетители ушли с праздника вдохновленными на то, чтобы продолжать делать что-то хорошее для Петербурга.
«ТОП 50» будет в этот раз проходить не в театре, как обычно, а в ангаре – это единое пространство, в котором нет разделения на сцену и зал. Мы готовим большой музыкальный перфоманс, для которого пишет музыку Владимир Раннев на тексты, отчасти написанные мной, отчасти предложенные редакторами «Собака.ru», и, конечно, тексты о номинантах. То есть мы буквально будем воспевать наших героев
Ранее Покрас Лампас назвал лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Искусство», Татьяна Черниговская – в номинации «Наука и жизнь», Михаил Пиотровский – в номинации «Театр», Boulevard Depo – в номинации «Музыка». Остальных победителей мы объявим в преддверии премии.
Уже четырнадцать лет подряд редакция «Собака.ru» называет пятьдесят петербуржцев, каждый из которых сделал значительный прорыв в своей области. Прежде мы публиковали имена номинантов премии на top50.sobaka.ru и просили всех горожан отдать за них голоса. В 2019 году все будет не так, и заветную статуэтку получит каждый участник длинного списка.
В июне выйдет коллекционный номер журнала «Собака.ru» – трибуна для всех лауреатов премии: мы опубликуем пятьдесят интервью и пятьдесят портретов, сделанных в редких и труднодоступных городских локациях.
Всех лауреатов «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» ищите здесь.
Коллекционный номер журнала «Собака.ru» выйдет 1 июня.
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2019»:
главный универмаг Петербурга ДЛТ,
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