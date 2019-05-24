Почему закрыли кафе «Добродомик» на Васильевском острове, в котором бесплатно кормят пенсионеров, и что с ним будет дальше?

Как рассказала «Собака.ru» владелица кафе Александра Синяк, ее действительно не было в кафе, так как она праздновала свой день рождения не в Петербурге. Сотрудникам, находившимся в заведении, предъявили официальную бумагу с перечнем всех нарушений и требованием прийти в Администрацию в понедельник 27 мая, а также написали штрафы на газете. «Проверяющая выписала нам уведомление на официальной бумаге, а потом на обычной газете расписала расценки: что официальный штраф – 700 000 рублей, а для нас со скидкой может обойтись в 250 000. Почерк можно сверить – на газете и на официальной бумаге он идентичен», – объяснила «Собака.ru» Александра.

23 мая в 15:00 в кафе с проверкой пришли сотрудники Администрации Василеостровского района. По утверждению чиновников, это связано с жалобой посетительницы, которая отравилась в «Добродомике». «Мы вышли с проверкой и нашли нарушения по части благоустройства (санитарное состояние мы не можем проверять). На фасаде было граффити, рядом со входом мешок с мусором, на стене висела гирлянда», – пояснила начальница отдела потребительского рынка Любовь Ткаченко. По ее словам, сотрудница, участвовавшая в проверке, заметила, что со стола не убирается посуда, а повар и официант ходят без колпаков, на что и обратила внимание администратора — владелицы на месте не было.

Это благотворительный проект, созданный 27-летней петербурженкой Александрой Синяк. В 2017 году Александра в своем кафе начала предлагать пенсионерам бесплатный обед . В середине 2018 года об этой акции узнали горожане, Александре начали помогать как обычные люди денежными переводами, так и бизнес, привозя продукты бесплатно. Благодаря общественной поддержке в октябре 2018 года Александра смогла открыть в помещении побольше «Добродомик» на Детской улице. Ежедневно там бесплатно едят сотни пожилых людей.

Почему Администрация Василеостровского района говорит, что не закрывала кафе?

Утром 24 мая начальница отдела потребительского рынка Любовь Ткаченко заявила, что кафе не закрывали, «возможно, произошел испорченный телефон из-за того, что хозяйка кафе была в отъезде».

Александра объяснила «Собака.ru», что решение о временной приостановке работы заведения она приняла сама, узнав о размере грозящего штрафа: «Администрация действительно не дала нам предписания о закрытии, но сказала, что заявление на нас подано в СЭС и Роспотребнадзор. Мы сами приняли решение закрыть кафе, пока не разберемся в ситуации. Нарушения, касающиеся граффити и гирлянды, мы устраним, но есть серьезная проблема, связанная с требованием СЭС. Дело в том, что по нормам на одно посадочное место должно приходиться 1,7 кв м. Для нас это значит, что мы не можем кормить одновременно больше 25 человек, а у нас посадочных мест – 50. Я не могу взять и выкинуть половину столов, это приведет к тому, что пенсионерам придется стоять в очереди, а мы этого не хотим. Если будет надо, будем выходить на митинг за изменение этой нормы. Но пока работать мы не можем – когда приходит СЭС, начинается совсем другой разговор».

Александра уже вернулась в город и сходила в Администрацию – там ей сказали «Мы с вами не разговариваем»

24 мая Александра решила приехать в Администрацию без записи, о чем рассказала «Собака.ru»: «Я экстренно вернулась в Петербург и сразу поехала в Администрацию. Там я наткнулась на сотрудницу, которая проводила проверку, Елену Алексееву. Она меня увидела и сказала: «Я с вами не разговариваю». Я ответила: «А я все равно к вам». Рядом шла начальница отдела потребительского рынка Любовь Ткаченко, она заявила: «Александра, мы с вами до понедельника не разговариваем». Я пожала плечами, не заставлю же я их с собой общаться, в понедельник у меня назначен прием, и тогда они не смогут мне отказать. Конечно, они злые – не привыкли, что на весь интернет рассказывают, как они штрафы рисуют.

У меня есть разные домыслы по поводу того, почему все это происходит, но, наверное, это все-таки предвыборная история (Александра собирается выдвигаться в муниципальные депутаты – прим. ред.), кому-то из чиновников очень нужно, чтобы мы закрылись. С этим точно не связаны соседи по дому или местный бизнес – в этом я уверена. Но у нас настрой хороший, мы будем бороться за кафе».