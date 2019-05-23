Почему петербуржцы против строительства второго спорткомплекса «Анна Нова» в Муринском парке? Объясняют представитель компании и активистка

Еще в 2008 году компания «Анна Нова» начала возводить в Муринском парке спортивный комплекс, а в прошлом году Смольный выделил ей без торгов еще почти 2 га рядом с уже построенным объектом. Горожане протестуют и устраивают акции, однако городские власти поддерживают инвестора. На данный момент идет оформление документов, строительство должно начаться в ближайшее время, несмотря на 4 000 собранных подписей противников уничтожения зеленой зоны. «Собака.ru» разобралась в ситуации и поговорила с активистами и представителями компании.

Акция протеста против застройки Муринского парка

Как появился первый спорткомплекс в Муринском парке? В 2008 году компания галеристки Анны Новы, жены владельца компании «Петрохимоптторг» и «Петербургстрой» миллиардера Олега Баринова, начала строительство большого комплекса почти на 3 га с футбольным полем, спа, панорамным бассейном и площадками для всех видов спорта от пляжного волейбола до регби. Его финальное открытие состоялось в 2015 году, тогда Анна рассказывала «Собака.ru»: «Нам длительное время не давали разрешения на строительство вообще, так как зачастую недобросовестные девелоперы уверяют, что будут строить спортобъект, а потом возводят торговые центры. Жители окрестностей тоже так думали, выходили на пикеты. Нам пришлось долго объяснять, что коммерческой эффективности отводится отнюдь не главная роль. Стало легче, когда на объект приехал губернатор Георгий Полтавченко и лично убедился, что мы действительно вкладываемся в социально значимое спортивное сооружение. На мой взгляд, это прогресс для района. Я бы на месте жителей была просто счастлива». Разрешение на строительство объектов компания получила в 2014 году, когда большинство из них были уже закончены.

Nova Arena

Как «Анна Нова» решили расширить территорию и получили штраф в 4 млн В 2015 году компания без разрешения огородила прилегающую территорию и начала вырубать там деревья. На это обратили внимание жители района, которые пожаловались в прокуратуру. После проверки компания получила штраф в 4 млн рублей. Начальник инвестиционного отдела «Анна Нова» Самвел Григорян так объяснил это событие «Собака.ru»: «На 4 млн нас действительно оштрафовали – мы планировали раньше реализовать проект, но вступили в силу новые законодательные акты, которые потребовали доработки документов. Мы начали работу немного раньше и за это поплатились. Что это были за поправки, я уже не помню». Как началась подготовка к строительству второго спорткомплекса В мае 2018 года на ПМЭФ губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и Анна Баринова подписали соглашение о развитии спортивной инфраструктуры города. После этого стало известно, что компания планирует потратить 450 млн рублей на строительство второго спорткомплекса в Муринском парке на площади 1,8 га. Он будет включать в себя крытую арену для пляжного футбола и волейбола с трибунами для зрителей, два универсальных поля для игровых видов спорта, крытое футбольное поле с искусственной травой, помещения для временного размещения спортсменов, административные помещения, тренерские комнаты и раздевалки. Правительство города согласовало предоставление земельного участка вдоль Северного проспекта впритык к уже существующему спорткомплексу Nova Arena. После ухода c поста Георгия Полтавченко ситуация не изменилась. Как рассказывал СМИ Олег Баринов, врио губернатора Александр Беглов «тоже хорошо относится к спорту», а его зять Павел Белов, экс-глава комитета по физкультуре и спорту, «сюда приезжает, играет с нами в футбол». Сам Александр Беглов заявил, что отменять строительство комплекса не будут, так как это может «вызвать репутационный риск в отношении инвестиционного климата Санкт-Петербурга».

Что говорят представители компании? Начальник инвестиционного отдела «Анна Нова» Самвел Григорян рассказал «Собака.ru»: «Эта территория для спортивных объектов была выбрана давно, еще в 2006 году, ее нам предложил город, мы согласились. В 2007 году было подано первое заявление, и с того момента проект реализуется: мы закончили первую очередь, оформили все документы, начали вторую. До начала строительства в этом месте вообще ничего не происходило, здесь не было никакого благоустройства, просто поляна. Наш объект располагается в южной части со стороны гаражных кооперативов, а благоустроенная территория, по которой гуляют люди, находится по другую сторону ручья. Луг, на котором мы будем строить Nova Arena, люди используют для прохода, и это они смогут делать и дальше.

Проект Nova Arena

Люди, которые сейчас протестуют против строительства – это не обычные жители района, а инициативная группа, которая планирует баллотироваться в муниципальные депутаты. С помощью нашего объекта они зарабатывают себе голоса, мы с ними встречались и поняли, что все, к чему они стремятся – это политические баллы. Мы участвовали в публичных слушаниях в Администрации, я на них был один, хотя и были слухи, что мы якобы займем все места. Активисты выкрикивали свои лозунги, а обычные жители к относятся в нашим планам хорошо, потому что ежегодно свыше 500 тысяч человек посещают Nova Arena. Поэтому с настоящими жителями района, которые занимаются спортом, проблем у нас нет. Строительство мы пока не начинаем, потому что не готовы все необходимые документы, закончится оно летом 2021 года. Абонемент на год у нас по умолчанию стоит 50 000 рублей, но всегда действуют скидки, есть рассрочка. К тому же, по району это не самая высока цена. В новом центре абонементов не будет – он ориентирован в первую очередь на спортклубы, профессиональные спортивные организации, спортшколы смогут получать скидки, благотворительные организации – пользоваться площадками бесплатно. У нас были предложения по благоустройству не только нашей, но и прилегающей территории: по этому поводу было отдельное совещание с городскими властями. Мы разработали концепцию, которая предусматривает набивные дорожки, зоны отдыха, скамейки, мусорные баки, потому что в этой части парка негде даже присесть. Это согласовано, мы будем это делать за наш счет».

Почему протестуют жители? Активистка Марианна Бакан рассказала «Собака.ru»: «Для социальных проектов город действительно может выделять подобную территорию, но комплекс «Анна Нова» – это не социальный объект, это очень дорогой бизнес-проект, в котором абонементы дороже, чем в соседних спортивных центрах. Более того, они там же строят гостиницу, поля сдаются в аренду под дорогие корпоративные мероприятия компаний уровня «Газпрома». Там уже сейчас есть ресторан, которого не должно было быть, незаконные парковки, в том числе коммерческие, магазины. Да и даже если бы это был социальный объект, как минимум, должны быть торги, а тут площадь просто взяли и подарили. Речь о второй очереди пошла только в 2014 году, долгое время оформление и подготовку скрывали. Они якобы проводили слушания, которые никто не видел. Недавно были слушания, на которых присутствовали и мы, и представители компании. «Анна Нова» хотели начать застройку вплотную к границе территории, а по закону они должны отступать 10 метров. Пришло примерно 50 жителей района, все были против такого расширения, нас поддержали три депутата Законодательного собрания – Носов, Тихонова и Вишневский. В результате «Анна Нова» отозвали эту заявку. По поводу второй очереди слушаний не было – по законодательству это необязательно. Мы собрали 4 000 подписей жителей, а еще регулярно пытаемся согласовать митинг, но по разным причинам нам отказывают – то из-за уборки, то из-за благоустройства, то из-за посадок. Мы провели два согласованных массовых пикета: на одном было 80 человек, а на втором 150.

Спортивные объекты вокруг Муринского парка