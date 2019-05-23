Чиновники закрыли благотворительное кафе «Добродомик» на Васильевском острове, где бесплатно кормили пенсионеров
Администрация Василеостровского района временно закрыла кафе «Добродомик» на Детской улице, 17. Сегодня днем, 23 мая, в кафе пришли с проверкой, инициированной жалобой некой местной жительницы — причиной закрытия назвали граффити на стенах, несоответствие вывески цвету фасада, а также вещи для нуждающихся.
-
Фото: "Благотворительные обеды пенсионерам"
«На данный момент представители Администрации Василеостровского района закрыли кафе на проверку по следующим причинам — из-за вывешенной у входа гирлянды, нанесения граффити на стенах фасада здания возле кафе, которое появилось неожиданно вчера, за несоответствие цвета вывески цвету фасада, хотя у нас есть разрешение на данную вывеску, а также наличием подарков для бабушек в кафе», — сообщили в официальном аккаунте «Добродомика».
Как сообщила «Фонтанке» основательница кафе Александра Синяк, внезапную проверку она связывает со своим днем рождения, который был накануне: вместе с администраторами весь день Синяк была не в кафе. По ее словам, теперь ей грозит штраф от 250 до 700 тысяч рубле. Связано ли закрытие «Добродомика» с намерением Александры выдвигаться в муниципальные депутаты, неизвестно. «Мы в ближайшее время будем разбираться, что произошло. Но с ситуацией мы разберемся и никому взяток давать не собираемся», — подчеркнула основательница.
В 2017 году петербурженка Александра Синяк случайно начала бесплатно кормить пенсионеров в своем кафе «Чешский домик» на Васильевском острове. Вскоре все желающие перестали помещаться в заведение, поэтому в августе Александра его закрыла, чтобы переехать в помещение побольше. В конце октября на Детской улице, 17 открылся «Добродомик».
Александра Синяк
В интернете много осуждают детей наших посетителей – мол, они не заботятся о родителях. Но часто бывает так, что они живут в другом городе или стране, помогают финансово, но пенсионерам не хватает общения, а еще им сложно готовить себе самим. За последние дни мне раз 20 позвонили с примерно одинаковыми словами: «Пригласите к себе нашу маму, ей одиноко, а мы поддержим ваш проект». Я, конечно, соглашаюсь. Для многих общение в «Добродомике» важнее еды – пенсионеры мало кому доверяют, из-за того, что им постоянно рассказывают всякие ужасы по телевизору. А у нас со временем получилось добиться их расположения.
Среди наших посетителей много необычных персонажей. Например, приходит бабушка 96 лет с ухажером, ему 91, у них очень романтичные посиделки. Она почти слепая, но очень бодрая. Есть интересная женщина – она в 12 приходит очень нарядная, ест, уходит, а потом в 15 снова возвращается, но уже в другой одежде, и обедает во второй раз. Мы думали, что нам кажется, а потом как-то отсмотрели видео – на восьмое марта снимали весь обед. И действительно: это одна и та же барышня. Есть и те, кто так не исхищряется и просто приходит дважды: мы им уже сказали, что они могут брать еду с собой в контейнерах, если хотят. Они благодарили и говорили, что у них совсем не хватает средств, и мы им очень помогаем.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.