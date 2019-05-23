Чиновники закрыли благотворительное кафе «Добродомик» на Васильевском острове, где бесплатно кормили пенсионеров

Администрация Василеостровского района временно закрыла кафе «Добродомик» на Детской улице, 17. Сегодня днем, 23 мая, в кафе пришли с проверкой, инициированной жалобой некой местной жительницы — причиной закрытия назвали граффити на стенах, несоответствие вывески цвету фасада, а также вещи для нуждающихся.

«На данный момент представители Администрации Василеостровского района закрыли кафе на проверку по следующим причинам — из-за вывешенной у входа гирлянды, нанесения граффити на стенах фасада здания возле кафе, которое появилось неожиданно вчера, за несоответствие цвета вывески цвету фасада, хотя у нас есть разрешение на данную вывеску, а также наличием подарков для бабушек в кафе», — сообщили в официальном аккаунте «Добродомика».

Как сообщила «Фонтанке» основательница кафе Александра Синяк, внезапную проверку она связывает со своим днем рождения, который был накануне: вместе с администраторами весь день Синяк была не в кафе. По ее словам, теперь ей грозит штраф от 250 до 700 тысяч рубле. Связано ли закрытие «Добродомика» с намерением Александры выдвигаться в муниципальные депутаты, неизвестно. «Мы в ближайшее время будем разбираться, что произошло. Но с ситуацией мы разберемся и никому взяток давать не собираемся», — подчеркнула основательница.

В 2017 году петербурженка Александра Синяк случайно начала бесплатно кормить пенсионеров в своем кафе «Чешский домик» на Васильевском острове. Вскоре все желающие перестали помещаться в заведение, поэтому в августе Александра его закрыла, чтобы переехать в помещение побольше. В конце октября на Детской улице, 17 открылся «Добродомик».