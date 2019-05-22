Уикенд в Петербурге с 23 по 26 мая

22-21 мая-июля Мариинский театр

«Звезды белых ночей»



У главного классического фестиваля – бренда Петербурга, как и всегда, блестящий неймдроппинг: спектакли с Дианой Вишневой, Пласидо Доминго, Евгением Никитиным, Татьяной Сержан и Альбиной Шагимуратовой; сольники Даниила Трифонова (пианиста номер один в мире!), Ольги Бородиной, Феруччо Фурланетто, Кимин Кима и Владимира Шклярова. А еще в головокружительной программе – финал конкурса имени Чайковского (духовые и пение) и гала всех его лауреатов.