Уикенд в Петербурге с 23 по 26 мая
Бесплатный концерт на Дворцовой с Анной Нетребко, старт фестиваля «Звезды белых ночей» и фильм «Аладдин» в прокате – как провести последние выходные весны в городе.
22-21 мая-июля
Мариинский театр
«Звезды белых ночей»
У главного классического фестиваля – бренда Петербурга, как и всегда, блестящий неймдроппинг: спектакли с Дианой Вишневой, Пласидо Доминго, Евгением Никитиным, Татьяной Сержан и Альбиной Шагимуратовой; сольники Даниила Трифонова (пианиста номер один в мире!), Ольги Бородиной, Феруччо Фурланетто, Кимин Кима и Владимира Шклярова. А еще в головокружительной программе – финал конкурса имени Чайковского (духовые и пение) и гала всех его лауреатов.
У главного классического фестиваля – бренда Петербурга, как и всегда, блестящий неймдроппинг: спектакли с Дианой Вишневой, Пласидо Доминго, Евгением Никитиным, Татьяной Сержан и Альбиной Шагимуратовой; сольники Даниила Трифонова (пианиста номер один в мире!), Ольги Бородиной, Феруччо Фурланетто, Кимин Кима и Владимира Шклярова. А еще в головокружительной программе – финал конкурса имени Чайковского (духовые и пение) и гала всех его лауреатов.
22-23 мая
19:00
Каменоостровский театр
Перфоманс «Сад, где прыгают гимнасты»
На Второй сцене БДТ, в Каменноостровском театре, 22 и 23 мая пройдет премьера перформанса режиссера Владислава Наставшева «Сад, где прыгают гимнасты». В рамках экспериментальной программы «2 Сцена – To stage» режиссер представит положенные на электронную музыку стихи Блока, Пастернака и Бродского. Подробнее о постановке здесь.
На Второй сцене БДТ, в Каменноостровском театре, 22 и 23 мая пройдет премьера перформанса режиссера Владислава Наставшева «Сад, где прыгают гимнасты». В рамках экспериментальной программы «2 Сцена – To stage» режиссер представит положенные на электронную музыку стихи Блока, Пастернака и Бродского. Подробнее о постановке здесь.
23-29 мая
ТЮЗ им. Брянцева
Фестиваль «Радуга»
Международный театральный смотр ТЮЗа им. Брянцева подготовил (впрочем, как и всегда) отличную программу: стартовал в начале мая «Узником» Питера Брука, а продолжается «По дороге В» Камы Гинкаса и «Норой» Тимофея Кулябина. Подробнее о программе фестиваля читайте в нашем гиде.
Международный театральный смотр ТЮЗа им. Брянцева подготовил (впрочем, как и всегда) отличную программу: стартовал в начале мая «Узником» Питера Брука, а продолжается «По дороге В» Камы Гинкаса и «Норой» Тимофея Кулябина. Подробнее о программе фестиваля читайте в нашем гиде.
23-26 мая
Михайловский манеж
«Книжный салон»
С 23 по 26 мая в Петербурге вновь пройдет «Книжный салон». Как и всегда, на фестивале можно купить новинки по цене издательств, послушать выступления писателей Алексея Иванова, Леонида Юзефовича, Михаила Трофименкова и многих других. Подробное расписание и программа здесь.
С 23 по 26 мая в Петербурге вновь пройдет «Книжный салон». Как и всегда, на фестивале можно купить новинки по цене издательств, послушать выступления писателей Алексея Иванова, Леонида Юзефовича, Михаила Трофименкова и многих других. Подробное расписание и программа здесь.
с 23 мая
Фильм «Аладдин» / Aladdin
Игровая адаптация Гаем Риччи знаменитого анимационного фильма (да, в этой версии тоже поют). Джинни сыграл Уилл Смит, заглавная роль – у Мены Массуда, а принцессой Жасмин стала Наоми Скотт.
Игровая адаптация Гаем Риччи знаменитого анимационного фильма (да, в этой версии тоже поют). Джинни сыграл Уилл Смит, заглавная роль – у Мены Массуда, а принцессой Жасмин стала Наоми Скотт.
с 23 мая
Фильм «Гори, гори ясно» / Brightburn
Хоррор версия истории Супермена от продюсера «Мстителей» и «Стражей галактики» Джеймса Ганна. Супружеская пара (Элизабет Бэнкс и Дэвид Денман) мечтает завести детей. Однажды с неба на светящемся шаре к ним падает младенец-инопланетянин.
Хоррор версия истории Супермена от продюсера «Мстителей» и «Стражей галактики» Джеймса Ганна. Супружеская пара (Элизабет Бэнкс и Дэвид Денман) мечтает завести детей. Однажды с неба на светящемся шаре к ним падает младенец-инопланетянин.
с 23 мая
Фильм «Красивый, плохой, злой» / Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile
Байопик серийного убийцы, некрофила и каннибала Теда Банди. Его сыграл любимец Америки и девушек обаятельный Зак Эфрон, и это, ожидаемо, вызвало негативную реакцию. Зрители обвинили создателей картины в романтизации преступника.
Байопик серийного убийцы, некрофила и каннибала Теда Банди. Его сыграл любимец Америки и девушек обаятельный Зак Эфрон, и это, ожидаемо, вызвало негативную реакцию. Зрители обвинили создателей картины в романтизации преступника.
23-24 мая
19:00
«Планетарий №1»
Лекции о газгольдерах
В лектории Yota Lab (наб. Обводного канала, 74 Х) 23 и 24 мая пройдут две бесплатные лекция о газгольдерах – все, что вы хотели знать, но боялись спросить. На них выступят краевед Алексей Шишкин, профессор МАРХИ Елена Овсянникова, доцент Московского строительного университета Николай Васильев и директор «Планетария №1» Евгений Гудов.
В лектории Yota Lab (наб. Обводного канала, 74 Х) 23 и 24 мая пройдут две бесплатные лекция о газгольдерах – все, что вы хотели знать, но боялись спросить. На них выступят краевед Алексей Шишкин, профессор МАРХИ Елена Овсянникова, доцент Московского строительного университета Николай Васильев и директор «Планетария №1» Евгений Гудов.
23 мая
20:00
«А2»
Концерт Shortparis
Живые выступления группы больше похожи на перфомансы, поэтому их так часто сравнивают с «Поп-механикой» Сергея Курехина. Логично, что в этому году Shortparis получили приз его имени как лучший музыкальный проект.
Живые выступления группы больше похожи на перфомансы, поэтому их так часто сравнивают с «Поп-механикой» Сергея Курехина. Логично, что в этому году Shortparis получили приз его имени как лучший музыкальный проект.
24-26 мая
Фестиваль «Бродский фест»
В пятницу в Петербурге стартует первый международный фестиваль «Бродский фест». В его трехдневной программе – дискуссии, встречи с поэтами Игорем Волгиным, Дмитрием Воденниковым и Евгением Бунимовичем, спектакли и перфомансы, а также, конечно, чтение стихов – в саду Фонтанного дома. Подробная программа здесь.
В пятницу в Петербурге стартует первый международный фестиваль «Бродский фест». В его трехдневной программе – дискуссии, встречи с поэтами Игорем Волгиным, Дмитрием Воденниковым и Евгением Бунимовичем, спектакли и перфомансы, а также, конечно, чтение стихов – в саду Фонтанного дома. Подробная программа здесь.
24 мая
19:00
Театр «На Литейном»
Премьера спектакля «Лавр»
В пятницу на сцене Театра «На Литейном» – премьера спектакля «Лавр» по роману Евгения Водолазкина. Его поставил лауреат премии «Золотая маска» Борис Павлович. По словам режиссера, это попытка рассказать о себе, говоря о другом. Поэтому в «Лавре» нет четкого распределения ролей. В спектакле задействованы Елена Ложкина, Дарина Одинцова, Татьяна Тузова, Ася Ширшина, Роман Агеев, Александр Безруков, Максим Зауторов, Александр Кошкидько и другие.
В пятницу на сцене Театра «На Литейном» – премьера спектакля «Лавр» по роману Евгения Водолазкина. Его поставил лауреат премии «Золотая маска» Борис Павлович. По словам режиссера, это попытка рассказать о себе, говоря о другом. Поэтому в «Лавре» нет четкого распределения ролей. В спектакле задействованы Елена Ложкина, Дарина Одинцова, Татьяна Тузова, Ася Ширшина, Роман Агеев, Александр Безруков, Максим Зауторов, Александр Кошкидько и другие.
24 мая
19:30
ДК Газа
Лекция Татьяны Черниговской «Конь и трепетная лань: наука vs. искусство»
В пятницу в ДК Газа на проспекте Стачек, 72, пройдет лекция победительницы премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Татьяны Черниговской. Темой встречи станут взаимоотношения науки и искусства. Все средства от продажи билетов пойдут на создание Фонда памяти Бориса Аверина.
В пятницу в ДК Газа на проспекте Стачек, 72, пройдет лекция победительницы премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Татьяны Черниговской. Темой встречи станут взаимоотношения науки и искусства. Все средства от продажи билетов пойдут на создание Фонда памяти Бориса Аверина.
24-25 мая
Кленовая улица
Фестиваль SPbTransportFest
В пятницу и субботу на Кленовой улице пройдет фестиваль SpbTransportFest. В программе – парад ретро-транспорта, показ автобуса, как у клуба «Реал Мадрид», и автомобиля Tesla с панорамной крышей. Подробности на здесь.
В пятницу и субботу на Кленовой улице пройдет фестиваль SpbTransportFest. В программе – парад ретро-транспорта, показ автобуса, как у клуба «Реал Мадрид», и автомобиля Tesla с панорамной крышей. Подробности на здесь.
25 мая
12:00
«Севкабель Порт»
Фестиваль «День Финляндии»
В субботу, 25 мая, в «Севкабель Порту» проведут фестиваль «День Финляндии». На фестивале можно послушать скандинавские сказки и лекции про дизайн, культуру и литературу для детей и взрослых. Для посетителей организуют VR-экскурсию по авиалайнеру. Кроме того, в кластере у моря установят поля для гольфа и проведут чемпионат среди посетителей.
В субботу, 25 мая, в «Севкабель Порту» проведут фестиваль «День Финляндии». На фестивале можно послушать скандинавские сказки и лекции про дизайн, культуру и литературу для детей и взрослых. Для посетителей организуют VR-экскурсию по авиалайнеру. Кроме того, в кластере у моря установят поля для гольфа и проведут чемпионат среди посетителей.
25 мая
19:00
площадь Островского
Фестиваль мороженого
Ежегодный фестиваль пройдет 25 мая на площади Островского. В программе – 80-слойный блинный пирог ко дню рождения города, выступления цирковых, вокальных и танцевальных коллективов и, конечно, мороженое разных сортов.
Ежегодный фестиваль пройдет 25 мая на площади Островского. В программе – 80-слойный блинный пирог ко дню рождения города, выступления цирковых, вокальных и танцевальных коллективов и, конечно, мороженое разных сортов.
25-26 мая
19:00
«Приют комедианта»
Премьера спектакля «Вий»
В «Приюте комедианта» 25 и 26 мая покажут премьеру постановки столичного режиссера Василия Сенина, ученика Петра Фоменко. В спектакле сыграют Соня Горелик, Полина Фетисова, Наталья Парашкина, Елена Калинина, Вячеслав Коробицын, Денис Кириллов и Александр Ленин.
В «Приюте комедианта» 25 и 26 мая покажут премьеру постановки столичного режиссера Василия Сенина, ученика Петра Фоменко. В спектакле сыграют Соня Горелик, Полина Фетисова, Наталья Парашкина, Елена Калинина, Вячеслав Коробицын, Денис Кириллов и Александр Ленин.
26 мая
11:00
День города
Хотя День города 27 мая, основные события пройдут в воскресенье. В 11 утра по Невскому проедет «Большой велопарад», после – пройдет шествие «Бала национальностей» с участием Цирка на Фонтанке и братьев Запашных (слонов в этом году, увы, не будет) и шоу барабанщиков. Кроме того, у Гостиного двора выступят физкультурники, а жители Петербурга смогут принять участие во флэшмобе по составлению гигантского сердца (для этого надо зарегистироваться на сайте). Завершится насыщенный день концертом «Классика на Дворцовой».
Хотя День города 27 мая, основные события пройдут в воскресенье. В 11 утра по Невскому проедет «Большой велопарад», после – пройдет шествие «Бала национальностей» с участием Цирка на Фонтанке и братьев Запашных (слонов в этом году, увы, не будет) и шоу барабанщиков. Кроме того, у Гостиного двора выступят физкультурники, а жители Петербурга смогут принять участие во флэшмобе по составлению гигантского сердца (для этого надо зарегистироваться на сайте). Завершится насыщенный день концертом «Классика на Дворцовой».
26 мая
12:00
пляж Петропавловской крепости
Фестиваль Anyships
На пляже Петропавловской крепости в воскресенье пройдет фестиваль Anyships. Организаторы обещают парад судов, мастер-классы кайт- и SUP-серфингу, а также концерты Бурито и Антохи МС. Вход свободный. Подробности расписания – на сайте.
На пляже Петропавловской крепости в воскресенье пройдет фестиваль Anyships. Организаторы обещают парад судов, мастер-классы кайт- и SUP-серфингу, а также концерты Бурито и Антохи МС. Вход свободный. Подробности расписания – на сайте.
26 мая
12:00
«Севкабель Порт»
Воркшоп-мастерская Generations Stories
В «Севкабель Порту» в воскресенье пройдет воркшоп Generations Stories. Бабушкам, дедушкам и их внукам предлагают провести вместе красивый эксперимент: создать общую историю жизней в фотографиях и воспоминаниях. Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо предварительно зарегистрироваться.
В «Севкабель Порту» в воскресенье пройдет воркшоп Generations Stories. Бабушкам, дедушкам и их внукам предлагают провести вместе красивый эксперимент: создать общую историю жизней в фотографиях и воспоминаниях. Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо предварительно зарегистрироваться.
26 мая
21:00
Дворцовая площадь
Фестиваль «Классика на Дворцовой»
На седьмом ежегодном фестивале выступят сопрано №1 в мире Анна Нетребко, ее супруг, тенор Юсиф Эйвазов, американский тенор Рене Барбера, баритон Алексей Лавров, мексиканский тенор Артуро Чакон-Крус, итальянская сопрано русского происхождения Мария Алейда и солистка Мариинского театра, меццо-сопрано Екатерина Сергеева. Вход свободный.
На седьмом ежегодном фестивале выступят сопрано №1 в мире Анна Нетребко, ее супруг, тенор Юсиф Эйвазов, американский тенор Рене Барбера, баритон Алексей Лавров, мексиканский тенор Артуро Чакон-Крус, итальянская сопрано русского происхождения Мария Алейда и солистка Мариинского театра, меццо-сопрано Екатерина Сергеева. Вход свободный.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.