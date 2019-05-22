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Уикенд в Петербурге с 23 по 26 мая

Бесплатный концерт на Дворцовой с Анной Нетребко, старт фестиваля «Звезды белых ночей» и фильм «Аладдин» в прокате – как провести последние выходные весны в городе.  

Пт 24 мая Сб 25 мая Вс 26 мая

 

22-21 мая-июля

Мариинский театр 

«Звезды белых ночей»

У главного классического фестиваля – бренда Петербурга, как и всегда, блестящий неймдроппинг: спектакли с Дианой Вишневой, Пласидо Доминго, Евгением Никитиным, Татьяной Сержан и Альбиной Шагимуратовой; сольники Даниила Трифонова (пианиста номер один в мире!), Ольги Бородиной, Феруччо Фурланетто, Кимин Кима и Владимира Шклярова. А еще в головокружительной программе – финал конкурса имени Чайковского (духовые и пение) и гала всех его лауреатов.

22-23 мая

19:00

Каменоостровский театр

Перфоманс «Сад, где прыгают гимнасты»

На Второй сцене БДТ, в Каменноостровском театре, 22 и 23 мая пройдет премьера перформанса режиссера Владислава Наставшева «Сад, где прыгают гимнасты». В рамках экспериментальной программы «2 Сцена – To stage» режиссер представит положенные на электронную музыку стихи Блока, Пастернака и Бродского. Подробнее о постановке здесь. 

23-29 мая

ТЮЗ им. Брянцева

Фестиваль «Радуга»

Международный театральный смотр ТЮЗа им. Брянцева подготовил (впрочем, как и всегда) отличную программу: стартовал в начале мая «Узником» Питера Брука, а продолжается «По дороге В» Камы Гинкаса и «Норой» Тимофея Кулябина. Подробнее о программе фестиваля читайте в нашем гиде. 

23-26 мая

Михайловский манеж

«Книжный салон»

С 23 по 26 мая в Петербурге вновь пройдет «Книжный салон». Как и всегда, на фестивале можно купить новинки по цене издательств, послушать выступления писателей Алексея Иванова, Леонида Юзефовича, Михаила Трофименкова и многих других. Подробное расписание и программа здесь.

с 23 мая

Фильм «Аладдин» / Aladdin

Игровая адаптация Гаем Риччи знаменитого анимационного фильма (да, в этой версии тоже поют). Джинни сыграл Уилл Смит, заглавная роль – у Мены Массуда, а принцессой Жасмин стала Наоми Скотт.

с 23 мая

Фильм «Гори, гори ясно» / Brightburn

Хоррор версия истории Супермена от продюсера «Мстителей» и «Стражей галактики» Джеймса Ганна. Супружеская пара (Элизабет Бэнкс и Дэвид Денман) мечтает завести детей. Однажды с неба на светящемся шаре к ним падает младенец-инопланетянин.

с 23 мая

Фильм «Красивый, плохой, злой» / Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

Байопик серийного убийцы, некрофила и каннибала Теда Банди. Его сыграл любимец Америки и девушек обаятельный Зак Эфрон, и это, ожидаемо, вызвало негативную реакцию. Зрители обвинили создателей картины в романтизации преступника.

23-24 мая

19:00

«Планетарий №1»

Лекции о газгольдерах

В лектории Yota Lab (наб. Обводного канала, 74 Х) 23 и 24 мая пройдут две бесплатные лекция о газгольдерах – все, что вы хотели знать, но боялись спросить. На них выступят краевед Алексей Шишкин, профессор МАРХИ Елена Овсянникова, доцент Московского строительного университета Николай Васильев и директор «Планетария №1» Евгений Гудов.

23 мая

20:00

«А2»

Концерт Shortparis 

Живые выступления группы больше похожи на перфомансы, поэтому их так часто сравнивают с «Поп-механикой» Сергея Курехина. Логично, что в этому году Shortparis получили приз его имени как лучший музыкальный проект.

24-26 мая

Фестиваль «Бродский фест»

В пятницу в Петербурге стартует первый международный фестиваль «Бродский фест». В его трехдневной программе – дискуссии, встречи с поэтами Игорем Волгиным, Дмитрием Воденниковым и Евгением Бунимовичем, спектакли и перфомансы, а также, конечно, чтение стихов – в саду Фонтанного дома. Подробная программа здесь. 

24 мая

19:00

Театр «На Литейном»

Премьера спектакля «Лавр»

В пятницу на сцене Театра «На Литейном» – премьера спектакля «Лавр» по роману Евгения Водолазкина. Его поставил лауреат премии «Золотая маска» Борис Павлович. По словам режиссера, это попытка рассказать о себе, говоря о другом. Поэтому в «Лавре» нет четкого распределения ролей. В спектакле задействованы Елена Ложкина, Дарина Одинцова, Татьяна Тузова, Ася Ширшина, Роман Агеев, Александр Безруков, Максим Зауторов, Александр Кошкидько и другие.

24 мая

19:30

ДК Газа

Лекция Татьяны Черниговской «Конь и трепетная лань: наука vs. искусство»

В пятницу в ДК Газа на проспекте Стачек, 72, пройдет лекция победительницы премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Татьяны Черниговской. Темой встречи станут взаимоотношения науки и искусства. Все средства от продажи билетов пойдут на создание Фонда памяти Бориса Аверина.

24-25 мая

Кленовая улица

Фестиваль SPbTransportFest

В пятницу и субботу на Кленовой улице пройдет фестиваль SpbTransportFest. В программе – парад ретро-транспорта, показ автобуса, как у клуба «Реал Мадрид», и автомобиля Tesla с панорамной крышей. Подробности на здесь.

25 мая

12:00

«Севкабель Порт»

Фестиваль «День Финляндии»

В субботу, 25 мая, в «Севкабель Порту» проведут фестиваль «День Финляндии».  На фестивале можно послушать скандинавские сказки и лекции про дизайн, культуру и литературу для детей и взрослых. Для посетителей организуют VR-экскурсию по авиалайнеру. Кроме того, в кластере у моря установят поля для гольфа и проведут чемпионат среди посетителей. 

25 мая

19:00

площадь Островского

Фестиваль мороженого

Ежегодный фестиваль пройдет 25 мая на площади Островского. В программе – 80-слойный блинный пирог ко дню рождения города, выступления цирковых, вокальных и танцевальных коллективов и, конечно, мороженое разных сортов.

25-26 мая

19:00

«Приют комедианта»

Премьера спектакля «Вий»

В «Приюте комедианта» 25 и 26 мая покажут премьеру постановки столичного режиссера Василия Сенина, ученика Петра Фоменко. В спектакле сыграют Соня Горелик, Полина Фетисова, Наталья Парашкина, Елена Калинина, Вячеслав Коробицын, Денис Кириллов и Александр Ленин.  

26 мая

11:00

День города

Хотя День города 27 мая, основные события пройдут в воскресенье. В 11 утра по Невскому проедет «Большой велопарад», после – пройдет шествие «Бала национальностей» с участием Цирка на Фонтанке и братьев Запашных (слонов в этом году, увы, не будет) и шоу барабанщиков. Кроме того, у Гостиного двора выступят физкультурники, а жители Петербурга смогут принять участие во флэшмобе по составлению гигантского сердца (для этого надо зарегистироваться на сайте). Завершится насыщенный день концертом «Классика на Дворцовой».

26 мая

12:00

пляж Петропавловской крепости

Фестиваль Anyships

На пляже Петропавловской крепости в воскресенье пройдет фестиваль Anyships. Организаторы обещают парад судов, мастер-классы кайт- и SUP-серфингу, а также концерты Бурито и Антохи МС. Вход свободный. Подробности расписания – на сайте.

26 мая

12:00

«Севкабель Порт»

Воркшоп-мастерская Generations Stories

В «Севкабель Порту» в воскресенье пройдет воркшоп Generations Stories. Бабушкам, дедушкам и их внукам предлагают провести вместе красивый эксперимент: создать общую историю жизней в фотографиях и воспоминаниях. Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо предварительно зарегистрироваться.

26 мая

21:00

Дворцовая площадь  

Фестиваль «Классика на Дворцовой»

На седьмом ежегодном фестивале выступят сопрано №1 в мире Анна Нетребко, ее супруг, тенор Юсиф Эйвазов, американский тенор Рене Барбера, баритон Алексей Лавров, мексиканский тенор Артуро Чакон-Крус, итальянская сопрано русского происхождения Мария Алейда и солистка Мариинского театра, меццо-сопрано Екатерина Сергеева. Вход свободный.

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