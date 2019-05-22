В «Севкабель Порту» открывается арх-клуб MATERIA

На территории первой кабельной мануфактуры «Севкабель Порт» открылась архитектурная галерея — арх-клуб MATERIA. Новое пространство ориентировано на проектировщиков, дизайнеров, урбанистов и всех, кто интересуется развитием города — основной деятельностью галереи станет экспозиционно-лекционная работа, а также разнообразные мероприятия дискуссионного формата, посвященные обсуждению важных аспектов развития города.

Архитектурная галерея стала результатом совместной работы петербургского журнала «Проект Балтия» и международного коммуникационного проекта Арх-клуб.pro. Так, команды займутся ведением событийной программы с привлечением архитекторов и дизайнеров, а также поставщиков материалов и услуг в области архитектуры, строительства и дизайна интерьеров — в планах открытие экспозиций, проведение лекций, а также мероприятий дискуссионного характера.

Официальное открытие арх-клуба MATERIA назначено на конец июня, однако уже в мае в пространстве начнут проведение мероприятий. Так, 27 июня на официальной презентации галереи откроется выставка французской премии AJAP и российской «ПроМоАрхДиз», 28 июня в MATERIA проведут «Арх-пароход», который соберет ведущих зодчих обеих столиц и отправится в круиз с остановками в Старой Ладоге и на остров Валаам, а 29 мая галерея станет местом подведения итогов конкурса «Горизонт» на проект общественно-делового кампуса на крыше производственного корпуса Б на территории в «Севкабель Порту».

В дальнейших планах создателей — открытие книжного магазина и библиотеки для архитекторов, а также материалотеки, посетители которой смогут ознакомиться с с наиболее актуальной информацией в сфере технологий строительства. Раз в год галерея также планирует проведение фестиваля «Мир архитектуры и дизайна» на территории «Севкабель Порта».