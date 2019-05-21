Уже этим летом на главной ресторанной улице Петербурга — Рубинштейна — в четвертый раз пройдет двухдневный бесплатный стендап-фестиваль SPB 2K19. В 20 барах откроются площадки для выступлений — попробовать свои силы в комедийном мастерстве наравне с признанными участниками индустрии сможет любой желающий!

С 14 по 16 июня комики российские и зарубежные комики получат шанс заявить о себе и представить свои монологи в 20 барах улицы Рубинштейна без ограничений по формату — прожарка, roast battle, сет-лист, сольное выступление, импровизационное шоу и другие жанры комедии. Судить выступления в различных номинациях будут представители топовых стендап-клубов. Сама улица в эти дни станет пешеходной. Гости смогут увидеть арт-объекты, шоу иллюзионистов и уличные спектакли, а также посмотреть кино под открытым небом.

В вечерней программе фестиваля — гала-концерт с участием самых заметных героев дня и комиков из шоу Stand Up на телеканале ТНТ, Stand-Up Club #1, StandUp Store Moscow, Standup Petersburg, LABELcom и других объединений.

Для того, чтобы выступить со своим монологом, необходимо оформить заявку на сайте фестиваля.