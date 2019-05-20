В Лахта Центре живет кот Фокс — он присматривает за стройкой, работает в офисе инженеров и ведет свой Instagram

В Лахта Центре поселился замечательный сосед — около года в стройгородке живет кот Фокс, который присматривает за стройкой, работает наравне со всеми в офисе инженеров и даже ведет свой Instagram. В круг обязанностей Фокса входит следить за тем, чтобы настроение в трудовом коллективе всегда было на высоте. «Если у вас выдастся непростой день, сделайте, как наши строители: несколько минут понаблюдайте за Фоксом — сами не заметите, как начнете улыбаться», — призывают в Лахта Центре.