В Лахта Центре живет кот Фокс — он присматривает за стройкой, работает в офисе инженеров и ведет свой Instagram
В Лахта Центре поселился замечательный сосед — около года в стройгородке живет кот Фокс, который присматривает за стройкой, работает наравне со всеми в офисе инженеров и даже ведет свой Instagram. В круг обязанностей Фокса входит следить за тем, чтобы настроение в трудовом коллективе всегда было на высоте. «Если у вас выдастся непростой день, сделайте, как наши строители: несколько минут понаблюдайте за Фоксом — сами не заметите, как начнете улыбаться», — призывают в Лахта Центре.
Фокса нашли еще котенком — год назад на одном из складов Лахта Центра. Малыша отмыли, вычистили и проверили у ветеринара. В офисе инженеров, где работает хозяин Фокса, у кота полноценное рабочее место — своя коробочка, миска и лоток. Есть даже своя каска и жилетка! Сегодня, 20 мая, Фокс отмечает день рождения — коту исполняется один год. «Как положенно современному коту, следящему за технологиями, у Фокса есть свой Instagram. 20 мая у него день рождения — можете поздравить и подписаться, ему будет приятно!», — рассказывают хозяева необычного кота-строителя.
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Всем привет 👋 Сегодня я расскажу историю Фокса📖 Как то раз на складе🏭, среди множества воздуховодов мы заметили крохотного рыжего котёнка🐈, мы его поймали и отнесли в офис покормить🍼, он сразу всем понравился🤩 и мы решили его оставить. Помыли его, сводили к ветеринару 🐾(там ему вывели блох и сделали уколы). Сначала он был дикий😾, не давал брать себя на руки🤲🏻, прятался в углах, но спустя несколько недель он стал очень игривым и ласковым😻. Мы назвали его Fox, потому что он похож на лисёнка🦊. Вот так у нас появился новый сотрудник👷🏼♀️, в качестве зарплаты ему полагается проживание🏠, еда🥩 и ласка🥰 #rönesans#rönesansholding#animals#животные#wildcat#lakhtinskii#kedi#bigbos#lazycat#catsofinstagram#cats#cats_of_instagram#catinthehat#redcat#work#lahta#lahtacenter#Fox#Cat#лахта#работа#кот#котик#gasprom#газпром
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