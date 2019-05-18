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Фоторепортаж: в Петергофе прошел праздник фонтанов. В этом году событие было посвящено творчеству Пушкина

Сегодня в Петергофе проходит весенний праздник фонтанов. В этом году событие посвящено творчеству Александра Сергеевича Пушкина — солисты Мариинского и Михайловского театров показали горожанам фрагменты балетов по сказкам писателя и небольшие зарисовки из «Капитанской дочки», «Бориса Годунова» и «Истории Петра Первого». Финальный залп дал салют над Большим петергофским дворцом — «Собака.ru» собрала фотогалерею праздника.

  • @boyanotatiana


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