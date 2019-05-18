Фоторепортаж: в Петергофе прошел праздник фонтанов. В этом году событие было посвящено творчеству Пушкина
Сегодня в Петергофе проходит весенний праздник фонтанов. В этом году событие посвящено творчеству Александра Сергеевича Пушкина — солисты Мариинского и Михайловского театров показали горожанам фрагменты балетов по сказкам писателя и небольшие зарисовки из «Капитанской дочки», «Бориса Годунова» и «Истории Петра Первого». Финальный залп дал салют над Большим петергофским дворцом — «Собака.ru» собрала фотогалерею праздника.
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@boyanotatiana
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Это была цель всей поездки - увидеть несравненный Петергоф 😻 Сказать, что это красота - все равно, что промолчать. Не хватит слов, чтобы описать, это просто нужно увидеть каждому хоть раз в жизни! #Петергоф #красота#нижнийпарк#дворец#фонтаны#санктпетербург#россия#peterhof#russia#saintpetersburg#beuty#goodday#goodtime#walking#vsco#jj#cute#mood#instagood#igers#instadaily#followme#like
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🌷 #ТюльпанныйПетергоф 🌷 Отмечайте нас на своих фотографиях с видами Петергофа. Лучшие окажутся в нашей и в Вашей ленте! #Александрия #паркАлександрия #парк #Нижнийпарк #тюльпаны #дворец #тюльпан #весна #май #Петергоф #Петродворец #Петербург #спб #санктпетербург #peterhof #petergof #peterhofpalace #palace #petersburg #saintpetersburg #spb
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