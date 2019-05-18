В Петербурге облагородят парк академика Сахарова — в нем увековечена память жертв радиационных катастроф

Парк академика Сахарова между Бестужевской улицей, Пискаревским проспектом, проспектом Маршала Блюхера и Замшиной улицей подвергнут реконструкции — сейчас зеленый оазис нуждается в ремонте и обновлении, а главная проблема заключается в отсутствии ливневой канализации.

Так, основная выявленная проблема парка в отсутствии ливневой канализации — парк находится в низине, из-за чего на газоны и дорожки стекает вода с более высоких участков. На поверхность парка выходят также подземные воды Полюстровского горизонта. Чтобы решить проблему, необходимо разработать комплекс мер по водопонижению — организовать дренаж, тампонировать скважины подземных вод, подсыпать 20-30 сантиметров грунта в местах высокого стояния воды.

Пока комитет по благоустройству Петербурга решает вопрос с водопонижением, в парке академика Сахарова обустроят систему наружного освещения — помимо прочего, памятники парка снабдят современной художественной подсветкой. Проект системы будет разработан уже к концу этого года — его реализация планируется в начале следующего года.

Представители общественных организаций, защищающие права пострадавших при чернобыльской аварии, выступили с инициативой о благоустройстве парка академика Сахарова — зеленые насаждения увековечивают память жертв радиационных катастроф.

«Оба памятника, установленные в парке, в прошлом году приняты на содержание комитета по благоустройству. Состояние скульптурных композиций не вызывает вопросов. Специалисты Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени Кирова в ближайшее время обследуют зеленые насаждения в парке и подготовят рекомендации по их оздоровлению», — говорят в пресс-службе Комитета по благоустройству.

Напомним, площадь Европы на Васильевском острове станет новым парком.

— там появится более 70 крупных елей и сосен, 500 саженцев кустарников, а также централизованная клумба. А еще Заневскому парку предложили вернуть имя Терешковой и разбить в нем Аллею космонавтов.