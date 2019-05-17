AliExpress начнет доставлять товары в продуктовые магазины России

Одна из ведущих российских мультиформатных продуктовых розничных компаний X5 Retail Group договорилась о сотрудничестве с крупнейшим китайским маркетплейсом AliExpress — теперь товары, заказанные онлайн, будут доставлять в продуктовые магазины «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель».

Соответсвующее соглашение о начале сотрудничества было подписано между подразделением X5 Retail Group «X5 Омни» и Cainiao, дочерней компанией Alibaba Group — согласно документу, доставка будет осуществляться через технологическую платформу почтовых сервисов. Ранее аналогичное партнерство было заключено с интернет-магазином Ozon — благодаря нему в продуктовых магазинах сети X5 Retail Group были открыты несколько тысяч постаматов и пунктов выдачи заказов.

В настоящий момент заканчивается IT-интеграция. Поставка первых тестовых отправлений начнется в июне этого года. «Мы планируем и дальше подключать к нашей платформе крупнейшие российские и зарубежные маркетплейсы и интернет-магазины для того, чтобы наши гости имели максимальный выбор товаров», — отметил для «Интерфакса» генеральный директор сети магазинов «Пятерочка» Сергей Гончаров.

Напомним, интернет-магазин AliExpress и соцсеть «ВКонтакте» начали интеграцию — теперь пользователи соцсети смогут прямо в ей покупать товары с китайского сайта. 5 марта AliExpress запустила продажу автомобилей в России. А также ранее стало известно, что онлайн-ретейлер Ozon отказался от бесплатной доставки. Теперь она доступна только по подписке Ozon.Premiu. Также выросли тарифы на разные виды доставки.