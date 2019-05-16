В Петербурге установили новый памятник поребрику и бордюру

На севере Петербурга, На улице Михаила Дудина, установили памятник поребрику и бордюру.

Скульптура представлена в виде двух бетонных плит, окрашенных в цвета петербургского «Зенита» и московского «Спартака». Стоит отметить, что голубая плита при этом возвышается над красной. Работа принадлежит стрит-арт художнику Loketski.

Ранее памятник поребрику и бордюру открыли в сентябре 2017 года на пересечении Варшавской и Бассейной улиц.