В Петербурге установили новый памятник поребрику и бордюру
На севере Петербурга, На улице Михаила Дудина, установили памятник поребрику и бордюру.
Скульптура представлена в виде двух бетонных плит, окрашенных в цвета петербургского «Зенита» и московского «Спартака». Стоит отметить, что голубая плита при этом возвышается над красной. Работа принадлежит стрит-арт художнику Loketski.
Ранее памятник поребрику и бордюру открыли в сентябре 2017 года на пересечении Варшавской и Бассейной улиц.
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