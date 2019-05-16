Жители улицы Рубинштейна проведут акцию протеста во время вечеринки Юридического форума

Сегодня на улице Рубинштейна пройдет вечеринка LegalStreet в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) - проезд и парковка на этом участке дороги будут запрещены, что создает неудобства для тех, кто живет на этой улице и возвращается в этот день домой.

Жители планируют провести акцию протеста во время вечеринки. Они также недовольны тем, что проход на саму улицу осуществляется по бейджам или по регистрации в паспорте, так как не все собственники и члены семей прописаны по данному адресу. Горожане выставят в окна и на балконы своих квартир растяжки и транспаранты. Лозунги держат в секрете, но они будут касаться как проведения самой LegalStreet, так и ситуации на главной барной улице города в целом.

«В последние годы мы наблюдаем, как Рубинштейна превращается в один большой ночной клуб. Здесь много нарушений. И если юристы будут отдыхать в заведениях, которые не соблюдают закон, выходит, они это поддерживают», – прокомментировал «Фонтанке» один из активистов Константин Турчин.