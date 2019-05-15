Расходы на благоустройство Петербурга возрастут до 4 миллиардов рублей

В 2019 году расходы на благоустройство Петербурга возрастут в два раза — из городского бюджета выделено 4 миллиарда рублей. В городе облагородят парки и набережные, а также установят новые детские площадки. По словам врио губернатора Александра Беглова, комфортный город — одно из четырех стратегических направлений в развитии, и «авральный подход решения вопросов» в этой области неприемлем.

На повышение качества городской среды губернаторской поправкой были добавлены 2,5 миллиардов рублей — в сравнении с отчетностью 2018 года. Теперь к решению вопросов благоустройства Петербурга будут подходить комплексно — по мнению градоначальников, «авральный подход» неприемлем, необходима четкая система. Так, совместно с органами местного самоуправления планируется благоустройство 357 дворов и организация 400 новых детских площадок.

Помимо этого, в Петербурге проведут благоустройство 66 внутриквартальных пространств, а в скверах и парках появятся 48 новых территорий, где можно будет отдохнуть, провести досуг, заняться спортом. Совместно с «Газпромом» продолжится формирование «Спортивной мили» вдоль Южной дороги в Приморском парке Победы, начнется благоустройство Большого проспекта Петроградской стороны.

Прописаны и более крупные проекты. Так, по предложению горожан уже в этом году начнется реконструкция двух береговых линий набережной реки Карповки и Ивановского карьера, модернизация территории Первой Адмиралтейской части, между Исаакиевским собором и Новой Голландией вдоль Конногвардейского бульвара. Отдельно Беглов напомнил про проект общественного пространства на месте бывших оранжерей Таврического сада.