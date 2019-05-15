Расходы на благоустройство Петербурга возрастут до 4 миллиардов рублей
В 2019 году расходы на благоустройство Петербурга возрастут в два раза — из городского бюджета выделено 4 миллиарда рублей. В городе облагородят парки и набережные, а также установят новые детские площадки. По словам врио губернатора Александра Беглова, комфортный город — одно из четырех стратегических направлений в развитии, и «авральный подход решения вопросов» в этой области неприемлем.
На повышение качества городской среды губернаторской поправкой были добавлены 2,5 миллиардов рублей — в сравнении с отчетностью 2018 года. Теперь к решению вопросов благоустройства Петербурга будут подходить комплексно — по мнению градоначальников, «авральный подход» неприемлем, необходима четкая система. Так, совместно с органами местного самоуправления планируется благоустройство 357 дворов и организация 400 новых детских площадок.
Помимо этого, в Петербурге проведут благоустройство 66 внутриквартальных пространств, а в скверах и парках появятся 48 новых территорий, где можно будет отдохнуть, провести досуг, заняться спортом. Совместно с «Газпромом» продолжится формирование «Спортивной мили» вдоль Южной дороги в Приморском парке Победы, начнется благоустройство Большого проспекта Петроградской стороны.
Прописаны и более крупные проекты. Так, по предложению горожан уже в этом году начнется реконструкция двух береговых линий набережной реки Карповки и Ивановского карьера, модернизация территории Первой Адмиралтейской части, между Исаакиевским собором и Новой Голландией вдоль Конногвардейского бульвара. Отдельно Беглов напомнил про проект общественного пространства на месте бывших оранжерей Таврического сада.
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Проект центральной площадки для летних лекториев и выступлений у амфитеатра на набережной реки Карповки
Напомним, первый этап благоустройства зоны вдоль реки Карповки должен быть реализован до 1 сентября 2019 года. Планируется охватить территорию до Первого государственного медицинского университета имени И. П. Павлова — убрать незаконный забор, заменив его решетками на окнах здания по ул. Чапаева, 30, расчистить территорию стоянки маломерных судов, которые находятся здесь без аренды участков, отремонтировать фасады, на что будет указано собственникам зданий.
А первый проект по реконструкции заброшенных оранжерей Таврического сада уже разработала Ginza Project — откроются зимний сад, концертный зал, детская площадка, киоски с едой и цветочный магазин. Некоторые оранжереи станут образовательными: там откроются общественный огород, детский клуб, мастерские, лектории и тематические магазины. Разработчики запланировали и оранжерею-гастромаркет с фермерским рынком площадью 1415 квадратных метра.
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