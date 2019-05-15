На Банковский мост в Петербурге вернули двух грифонов из четырех
Сегодня, 15 мая, на Банковский мост в Петербурге вернулись два грифона — скульптурным изображениям мифологических существ обновили исторические цвета, золотой и черный. Полностью восстановить облик переправы планируется к началу лета — необходимо установить еще два грифона для завершения ансамбля моста.
Установка грифонов на Банковский мост — долговременная процедура. Скульптуры не только украшают переправу по берегам, но и выполняют маскировочную функцию — скрывают крепления моста. Плановая дата открытия Банковского моста для пешеходов приходится на 27 мая — к этому времени вернутся ограждения, а мифологические грифоны гордо встанут на свой пост.
Напомним, в начале октября 2018 года Банковский мост полностью разобрали — тогда во время работ по реконструкции от переправы остались только пьедесталы на одной стороне. 25 апреля пролет Банковского моста вернули на место — но тогда еще без грифонов. Проект капитального ремонта моста включает демонтаж перильного ограждения, цепей и подвесов , чугунных рам и пьедесталов. Все эти объекты отвезут на реставрацию. Знаменитых львов в качестве подарка городу отреставрировали за счет Сбербанка и сейчас скульптуры дожидаются возвращения на свое место в специальном хранилище.
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Фото: @topspb_tv
Банковский мост соединяет Казанский и Спасский острова. Это один из трех сохранившихся пешеходных цепных мостов в Петербурге (наряду с Львиным и Почтамтским). Переправа находится под охраной КГИОП. Его длина — 8 метров, ширина — 3,1 метра. Построен в 1825–1826 годах по проекту инженера В. К. Треттера. В 1828–1830 годах назывался Цепным, а в 1830 году, когда было построено здание банка, его переименовали в Банковский. Особую известность мосту принесли угловые скульптуры крылатых львов работы скульптора П. П. Соколова. Мифические крылатые львы, изображения которых ранее встречались только в отделке мебели и архитектурных деталях, впервые были отлиты в огромных размерах и украсили улицу. Фигуры выполнены из чугуна на Александровском чугунолитейном заводе, крылья вычеканены из листовой меди и покрыты сусальным золотом.
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