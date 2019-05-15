Сегодня, 15 мая, на Банковский мост в Петербурге вернулись два грифона — скульптурным изображениям мифологических существ обновили исторические цвета, золотой и черный. Полностью восстановить облик переправы планируется к началу лета — необходимо установить еще два грифона для завершения ансамбля моста.

Установка грифонов на Банковский мост — долговременная процедура. Скульптуры не только украшают переправу по берегам, но и выполняют маскировочную функцию — скрывают крепления моста. Плановая дата открытия Банковского моста для пешеходов приходится на 27 мая — к этому времени вернутся ограждения, а мифологические грифоны гордо встанут на свой пост.

Напомним, в начале октября 2018 года Банковский мост полностью разобрали — тогда во время работ по реконструкции от переправы остались только пьедесталы на одной стороне. 25 апреля пролет Банковского моста вернули на место — но тогда еще без грифонов. Проект капитального ремонта моста включает демонтаж перильного ограждения, цепей и подвесов , чугунных рам и пьедесталов. Все эти объекты отвезут на реставрацию. Знаменитых львов в качестве подарка городу отреставрировали за счет Сбербанка и сейчас скульптуры дожидаются возвращения на свое место в специальном хранилище.