Следственный изолятор «Кресты» откроют для свободного посещения
Один из самых известных следственных изоляторов России — петербургские «Кресты» на Арсенальной набережной, 7 — откроют для свободного посещения. Два корпуса здания уже передали во владение Росимущества — в планах запустить экскурсии уже в этом году.
Сейчас в плана администрации не просто сохранить старые «Кресты» — большинство заключенных «переехали» в новый корпус, возведенный в городе Колпино — но и развить инфраструктуру. Для свободного посещения обещают открыть уже в этом году, однако точная дата не сообщается. «Прорабатываем вопрос свободного доступа в один из первых храмов в нашем городе, который находится внутри комплекса, а также посещения музейной экспозиции. Пока приводим территорию в порядок, дорабатываем алгоритм и согласовываем его с городскими властями», — рассказывает «Комсомольской правде» начальник УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Игорь Потапенко.
Потапенко отмечает особую историческую важность «Крестов» — в свое время в изоляторе отбывали наказание Троцкий, Луначарский, Гумилев и другие. «Передавать «Кресты», чтобы там что-то рисовали и строили, честно скажу, жалко. Там отбывали наказание Троцкий, Луначарский, Гумилев. 400 сотрудников в первые дни войны ушли на фронт, многие погибли, об этом напоминают мемориальные комплексы. Там служили герои СССР и России. Это памятник архитектуры. Это история не только уголовно-исполнительной системы, но и города и страны», — добавляет он.
Следственный изолятор «Кресты» на Арсенальной набережной, 7 является одним из наиболее известных и крупных в России — он начал функционировать 1 декабря 1892 года, а количество мест в нем насчитывало 1150. В «Крестах» располагались только одиночные камеры, а тюрьма была рассчитана на уголовных заключенных, которые обязаны были работать. После июля 1905 года в «Крестах» содержались Владимир Антонов-Овсеенко, Павел Дыбенко, Лев Каменев, Анатолий Луначарский, Федор Раскольников, Лев Троцкий, Антон Булин, ВячеславТимофеев и другие как политические заключенные.
В период Большого террора 1937-1938 годов «Кресты» были переполнены лицами, обвиненными в контрреволюционных преступлениях. В каждой камере одиночного содержания площадью 7 квадратных метров размещалось 15—17 обвиняемых. В эти годы в «Крестах» находились в заключении видные представители отечественной науки и культуры: поэт Николай Заболоцкий, историк Лев Гумилев, востоковед Теодор Шумовский, актер Георгий Жженов, маршал Константин Рокоссовский и многие другие.
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