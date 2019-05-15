Следственный изолятор «Кресты» откроют для свободного посещения

Один из самых известных следственных изоляторов России — петербургские «Кресты» на Арсенальной набережной, 7 — откроют для свободного посещения. Два корпуса здания уже передали во владение Росимущества — в планах запустить экскурсии уже в этом году.

Сейчас в плана администрации не просто сохранить старые «Кресты» — большинство заключенных «переехали» в новый корпус, возведенный в городе Колпино — но и развить инфраструктуру. Для свободного посещения обещают открыть уже в этом году, однако точная дата не сообщается. «Прорабатываем вопрос свободного доступа в один из первых храмов в нашем городе, который находится внутри комплекса, а также посещения музейной экспозиции. Пока приводим территорию в порядок, дорабатываем алгоритм и согласовываем его с городскими властями», — рассказывает «Комсомольской правде» начальник УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Игорь Потапенко.

Потапенко отмечает особую историческую важность «Крестов» — в свое время в изоляторе отбывали наказание Троцкий, Луначарский, Гумилев и другие. «Передавать «Кресты», чтобы там что-то рисовали и строили, честно скажу, жалко. Там отбывали наказание Троцкий, Луначарский, Гумилев. 400 сотрудников в первые дни войны ушли на фронт, многие погибли, об этом напоминают мемориальные комплексы. Там служили герои СССР и России. Это памятник архитектуры. Это история не только уголовно-исполнительной системы, но и города и страны», — добавляет он.