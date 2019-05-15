Появилась альтернативная карта петербургской подземки — она показывает народные «центры притяжения» возле каждой станции

«Яндекс» выпустил альтернативную карту петербургской подземки. В интерактивном режиме на ней показаны главные «центры притяжения» горожан возле каждой станции. Так, на Горьковскую приезжают ради крейсера «Аврора» и зоопарка, на Восстания — за шоппингом в «Галерею», на Выборгскую для того, чтобы заняться своим здоровьем, а тройник Спасская-Садовая-Сенная стал настоящей меккой бюджетных торговых центров. Посмотрите, куда петербуржцы ездят чаше всего!

Для того, чтобы составить альтернативную карту подземки, сотрудники «Яндекса» проанализировали все запросы к приложению карт и нашли среди них те, которые задавали в радиусе 100 метров от вестибюлей метро. По-разному сформулированные запросы, например, «Исаакиевский собор» и «Исаакий» автоматически «склеили», ориентируясь на схожесть выдачи поисковика. Таким образом, для каждой станции был составлен топ самых популярных мест — культурной, исторической, потребительской и транспортной направленности.

Среди популярных «центров притяжения» оказались рестораны «Макдональдс», торговые центры «Ашан», «Галерея» и «Мега», образовательные учреждения «Эрарта» и «Музей РЖД», концертные площадки «Космонавт» и «А2», Исаакиевский собор, Таврический сад, Мариинский театр, «Пять углов» на пересечении Загородного проспекта, улицы Рубинштейна и Разъезжей улицы и другие «места силы». Полный список можно посмотреть здесь.

Есть и станция, отмеченная серым цветом — Девяткино. По словам аналитиков, возле нее не оказалось «выраженных центров притяжения, то есть популярных мест» — доля запросов на каждую локацию составила менее 10%.

«На каждой станции метро, ну, почти на каждой, есть что-то такое, что притягивает туда людей из других районов и даже из других городов. Большой торговый центр, музей, гостиница, концертный зал. Мы решили представить, как выглядела бы карта метро Санкт-Петербурга, если бы станции на ней назывались в честь местных центров притяжения», — поделились создатели альтернативной карты петербургской подземки.