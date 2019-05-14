Концерт, спектакли и экскурсии в закрытые лаборатории: зачем идти на фестиваль науки и культуры СПбГУ
В этом году в честь 295-летия СПбГУ ежегодная встреча выпускников вуза станет масштабным фестивалем, на который смогут попасть все желающие. От концерта Optimystica Orchestra до экскурсии на советский прообраз Большого адронного коллайдера, от коллективного создания стрит-арт объекта до дискуссий с лучшими учеными страны: «Собака.ru» выбрала все самое интересное из программы события, которое состоится 18 мая в главном корпусе на Университетской набережной и вокруг него.
Дискуссии
Основа Фестиваля — 15 научно-популярных дискуссий на самые разные темы. В 13:00 на Фестивальной сцене, специально сооруженной к «Реюниону» прямо у здания Двенадцати коллегий, стартует обсуждение «Музеи будущего: правила пользования». Директор Манежа Павел Пригара, куратор музея Amos Rex в Хельсинки Ита Онейлл и руководитель отдела музейных решений Ascreen Виктория Тарасова выяснят, какими станут музеи в ближайшие 20 лет и что и что будет в приоритете — технологии или эмоции, человек или экспонат?
В 15:00 там же состоится дискуссия «Детский мир и новые медиа», где обсудят контент для самых маленьких и особенности подписчиков 0+ и их родителей. Рассуждать будут арт-директор киностудии «Союзмультфильм» Дмитрий Аверкиев, руководитель отдела модерации «ВКонтакте» Иван Корнеев с телеведущей Анастасией Измайловой.
После в Большой химической аудитории, где работал сам Менделеев, начнется обсуждение, чего нам ждать от глобального потепления и какие еще экологические изменения мы можем предсказать, изучая полюса Земли. В числе спикеров почетный полярник России Виктор Боярский; доцент СПбГУ, обнаруживший самый древний лед на Земле, Алексей Екайкин и другие профессиональные путешественники и профессора, а модерирует дискуссию Яна Милорадовская — главный редактор «Собака.ру».
В финале (19:00) дискуссионной программы два интервью — с заболевшим раком ведущим онкологом Петербурга Андреем Павленко, а также с фигуристкой, выступавшей за три страны — чемпионкой США, Японии и России Юкой Кавагути.
В читальном зале библиотеки имени Горького историк Наталия Лебина представит свою книгу «Пассажиры колбасного поезда. Этюды к картине быта российского города: 1917–1991» и расскажет о быте советского горожанина: от питания до развлечений, от выбора одежды до интимной жизни, от заключения брака до похоронных обрядов.
Еще больше дискуссий и тем можно найти здесь.
Активная программа
Параллельно с дискуссиями весь день будут спортивные, игровые и развлекательные активности. Первое в России крытое спортивное сооружение — здание «Же-де-Пом» — на протяжении дня будут покорять в альпинистском снаряжении, там же можно освоить азы управления яхтой или просто подурачиться в фотозоне. С 14:30 во дворике филфака стартует сеанс одновременной игры в шахматы с мастером FIDE. А неподалеку от ботанического сада СПбГУ в 14:40 гости «Реюниона» смогут поучаствовать в создании стрит-арт объекта прямо на территории университета. Любители формата science slam к 15:00 могут подтягиваться в 133 аудиторию в главном корпусе и поболеть за молодых ученых на science-баттле.
Концерт и спектакли
С 12:00 до 20:30 будут идти спектакли под открытым небом — выступят фольклорный ансамбль, театр «НОС», ансамбль старинной музыки, а завершит театральную часть спектакль «Затворник и Шестипалый» по повести Пелевина от театра-студии СПбГУ. В 21:00 на Фестивальной сцене завершит все вечерний опен-эйр — концерт Optimystica Orchestra.
Для детей
Вход детям до 7 лет бесплатный, и программа предусматривает развлечения для малышей и школьников. Это будут мастер-классы по созданию космического мобиля и мультфильмов из пластилина (с 12:00 и 12:30 соответственно в коридоре Двенадцати коллегий). Там же в полдень откроется игротека Мосигры, а с 12:30 стартуют квесты по Университету. Весь день — аттракционы в ботаническом саду и литературная гостиная: презентация новых книг для детей, а также мастер-класс с чтением и рисованием. На некоторых площадках дети могут находиться без родителей, пока те слушают лекции.
Экскурсии
Фестиваль — уникальный шанс увидеть старый ускоритель — советский прообраз Большого адронного коллайдера, экскурсия на который состоится в четыре захода, старт у Лаборатории ядерных процессов. В честь 150-летия Периодической системы ряд активностей связан с химией: так, с 13:00 до 14:30 каждые полчаса начинаются экскурсии в музей-квартиру Менделеева, а с 16:30 в Менделеевском центре будут идти химические опыты и ликбез по школьному курсу. Специально для «Реюниона» в СПбГУ откроется выставка генетики и огромная интерактивная таблица Менделеева, где каждый элемент предстанет в его природном состоянии — их можно найти в том же длинном коридоре главного корпуса. Любители гербариев собираются в 15 и 16 часов на кафедре ботаники, а в ботаническом саду в 14:00 можно будет познакомиться с коллекцией из более чем 4000 растений.
Еда и сувениры
Весь день на Фестивале науки и культуры будет работать фудкорт: угощают «Бекицер», «МАМАКОФЕ», «AC/DC в Тбилиси», «Белки и углеводы», Supramen и Smoke BBQ. А еще на «Реюнионе» можно будет приобрести фирменные сувениры с символикой первого Университета — в единственном официальном магазине.
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