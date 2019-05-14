Концерт, спектакли и экскурсии в закрытые лаборатории: зачем идти на фестиваль науки и культуры СПбГУ

В этом году в честь 295-летия СПбГУ ежегодная встреча выпускников вуза станет масштабным фестивалем, на который смогут попасть все желающие. От концерта Optimystica Orchestra до экскурсии на советский прообраз Большого адронного коллайдера, от коллективного создания стрит-арт объекта до дискуссий с лучшими учеными страны: «Собака.ru» выбрала все самое интересное из программы события, которое состоится 18 мая в главном корпусе на Университетской набережной и вокруг него.

Дискуссии

Основа Фестиваля — 15 научно-популярных дискуссий на самые разные темы. В 13:00 на Фестивальной сцене, специально сооруженной к «Реюниону» прямо у здания Двенадцати коллегий, стартует обсуждение «Музеи будущего: правила пользования». Директор Манежа Павел Пригара, куратор музея Amos Rex в Хельсинки Ита Онейлл и руководитель отдела музейных решений Ascreen Виктория Тарасова выяснят, какими станут музеи в ближайшие 20 лет и что и что будет в приоритете — технологии или эмоции, человек или экспонат?

В 15:00 там же состоится дискуссия «Детский мир и новые медиа», где обсудят контент для самых маленьких и особенности подписчиков 0+ и их родителей. Рассуждать будут арт-директор киностудии «Союзмультфильм» Дмитрий Аверкиев, руководитель отдела модерации «ВКонтакте» Иван Корнеев с телеведущей Анастасией Измайловой.

После в Большой химической аудитории, где работал сам Менделеев, начнется обсуждение, чего нам ждать от глобального потепления и какие еще экологические изменения мы можем предсказать, изучая полюса Земли. В числе спикеров почетный полярник России Виктор Боярский; доцент СПбГУ, обнаруживший самый древний лед на Земле, Алексей Екайкин и другие профессиональные путешественники и профессора, а модерирует дискуссию Яна Милорадовская — главный редактор «Собака.ру».

В финале (19:00) дискуссионной программы два интервью — с заболевшим раком ведущим онкологом Петербурга Андреем Павленко, а также с фигуристкой, выступавшей за три страны — чемпионкой США, Японии и России Юкой Кавагути.

В читальном зале библиотеки имени Горького историк Наталия Лебина представит свою книгу «Пассажиры колбасного поезда. Этюды к картине быта российского города: 1917–1991» и расскажет о быте советского горожанина: от питания до развлечений, от выбора одежды до интимной жизни, от заключения брака до похоронных обрядов.

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