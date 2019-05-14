Суд признал незаконным строительство гостиницы в «парке на Смоленке»
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Фото: сообщество "Парк на Смоленке" ВК
Куйбышевский районный суд Петербурга удовлетворил требования активистов «парка на Смоленке», которые требовали признать незаконными разрешения на строительство гостиничного проекта «Корабли» на Васильевском острове — об этом сообщает «Фонтанка.ру». Кроме того, они просили обязать Госстройнадзор издать приказы о прекращении действия этих документов. Суд требования истцов Нэлли Вавилиной, Ирины Баханович и Сергея Кульмина удовлетворил.
Ранее администрация Санкт-Петербурга не собиралась расторгать договор аренды территории парка на набережной реки Смоленки и отменять договор с застройщиками, планирующими размещение апарт-отелей — у градоначальников «недостаточно оснований» для этого. Не помогало сохранению парка и его включение в перечень зеленых насаждений города в феврале этого года.
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Фото: сообщество "Парк на Смоленке" ВК
Напомним, в конце февраля Законодательное собрание Петербурга включило парк в устье реки Смоленки на Васильевском острове в список зеленых насаждений города. Активисты отвоевывали его у застройщиков несколько лет — выходили на пикеты против застройки территории парка на пересечении улицы Кораблестроителей и набережной реки Смоленки. За внесение изменений в закон «О зеленых насаждениях общего пользования», а именно присвоение данного статуса парку на набережной реки Смоленки, депутаты ЗакСа проголосовали единогласно. Но один парк все же удалось сохранить — ранее в Смольном назвали недопустимой постройку музея Достоевского на месте сквера в Кузнечном переулке и согласились внести территорию в список зеленых насаждений города.
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