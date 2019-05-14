Суд признал незаконным строительство гостиницы в «парке на Смоленке»

Куйбышевский районный суд Петербурга удовлетворил требования активистов «парка на Смоленке», которые требовали признать незаконными разрешения на строительство гостиничного проекта «Корабли» на Васильевском острове — об этом сообщает «Фонтанка.ру». Кроме того, они просили обязать Госстройнадзор издать приказы о прекращении действия этих документов. Суд требования истцов Нэлли Вавилиной, Ирины Баханович и Сергея Кульмина удовлетворил.

Ранее администрация Санкт-Петербурга не собиралась расторгать договор аренды территории парка на набережной реки Смоленки и отменять договор с застройщиками, планирующими размещение апарт-отелей — у градоначальников «недостаточно оснований» для этого. Не помогало сохранению парка и его включение в перечень зеленых насаждений города в феврале этого года.