Сегодня, 13 мая, в Петербурге завершается отопительный сезон — уже к вечеру батареи остынут. Решение о прекращении подачи тепла в дома принимается при установлении среднесуточной температуры воздуха выше 10 градусов по Цельсию в течении трех суток. Мнение петербуржцев разделилось — оказывается, в некоторых домах «замерзают» настолько, что готовы писать петиции.

Как сообщает пресс-служба администрации, председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук уже подписал распоряжении об окончании отопительного периода 2018-2019. Сейчас теплоснабжающим организациям поручено до начала следующего отопительного сезона обеспечить выполнение работ в соответствии с графиками планового ремонта источников тепловой энергии и провести регламентные испытания тепловых сетей. Однако не все петербуржцы согласны с решением градоначальников «охладить» батареи. «Очень плохо топят батареи! Я буду жаловаться, кто так же считает что надо топить до августа включительно, подписывайтесь ниже под этим постом!», — призывают горожане в социальных сетях.

Большинство горожан жалуются на сильную жару в помещениях — петербуржцы отмечают, что с пришедшим в Петербург потеплением понижать уровень подачи горячей воды в трубы не стали. «Топят по полной, как в -25, я хоть и теплолюбивая, но это перебор», «Какое отопление, у меня лоджия круглыми сутками не закрывается, при том, что отопление отключил», «Тоже топят нереально. Батареи завесила плотной тканью, так меньше жарит», — пишут петербуржцы.

Напомним, 19 сентября прошлого года котельные и тепловые сети города уже были готовы к началу отопительного сезона. 28 сентября Смольный подписал распоряжение о начале сезона тепла в квартирах. Ранее начало было связано с с холодной погодой и неутешительными прогнозами синоптиков — уже тогда столбик термометра преодолел отметку в -3 градуса. На периодическое протапливание теплоснабжающие предприятия Санкт-Петербурга перешли 26 апреля.