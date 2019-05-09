Сегодня в возрасте 59 лет скончался журналист Сергей Доренко. Он попал в аварию во время передвижения по Москве на своем мотоцикле марки «Триумф», не справившись с управлением. Родственники Доренко подтвердили Telegram-каналу «Пыточная интеллигенции». «Мне позвонили 10 человек за последние 12 минут. Близкие Доренко мне подтвердили его смерть. Это ужас», — пишет редактор канала Трифон Бебутов.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что во время передвижения на своем мотоцикле Доренко потерял сознание и не смог справиться с управлением. Журналист двигался на мотоцикле со стороны Курского вокзала к Таганской площади. Предположительно, почувствовал себя плохо, пережил клиническую смерть и мотоцикл завалился на бок. «Причина не в ДТП, хотя он и ехал на мотоцикле», — также сообщили РИА «Новости» источники в медицинских кругах.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Доренко. «Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил — на крутом вираже. Честно — страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно», — написал Собянин в социальной сети.

«Он разбился на мотоцикле. Авария произошла на Николоямской улице», — сообщили в аккаунте радиостанции «Говорит Москва», в которой Доренко занимал пост главного редактора.

«Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли», — также приводит ТАСС слова источников в медицинских кругах.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов со ссылкой на ГИБДД сообщил, что авария произошла в 18:20 по московскому времени в районе дома на улице Земляной вал. По предварительной информации, у Доренко произошла остановка сердца из-за приступа острой сердечной недостаточности.

Сергей Леонидович Доренко — российский журналист, теле и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» с 2014 года. С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года — главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом — ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.