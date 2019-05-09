Прима-балерина Театра Бориса Эйфмана Мария Абашова родила дочку

Из интервью для «Собака.ru»:

Я понимаю, как тяжело Олегу мириться с тем, что моим временем фактически управляет другой мужчина, Борис Яковлевич. Я только утром узнаю, какое у меня расписание на день, как поставили репетиции, освобожусь ли я в обед или ближе к ночи. Это же вообще испытание для мужского эго. Но он знает, что балетом я одержима, и ради того, чтобы у меня глаз горел, проходит через это испытание, за что я ему невероятно благодарна. По сути, как раз Олег и есть настоящий феминист: уважает мою карьеру и оставляет за мной право выбирать, работать ли вообще. Все рассуждения по поводу того, что мужчина и женщина равны, я понимаю, но лично мне доведенное до абсолюта равноправие не нужно.

Если кто-то посчитает, что из-за этого я слабая, он ошибется — физически я вообще сильнее многих мужчин и выносливее, но сила нужна мне в работе, на сцене, а не для того, чтобы чемоданы самой таскать. Если речь о правах, то я тоже имею на это право. У меня два сына, одному восемь лет, другому три, они настоящие джентльмены: старший всегда открывает женщинам двери, носит пакеты, у младшего язык подвешен, как у Дон Жуана, постоянно комплименты отвешивает и мне, и бабушке, и няне. Меня полностью устраивает распределение ролей в нашей семье, Олег — ее глава, он нас обеспечивает. Да, деньги имеют значение. Они не имеют отношения к любви, это совершенно параллельные истории. Но с деньгами быт комфортнее. Хотя есть и неудобства: бывает очень обидно, когда за спиной про меня и мужа другие балерины говорят руководству: мол, дайте мне партию, а не Абашовой, ее и так содержат, а мне зарабатывать надо. Это очень несправедливо, потому что пашу я в полную силу.