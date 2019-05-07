Чем заняться в Петербурге на майские праздники
Фильмы «Летят журавли» и «Война Анны» на большом экране, парад и салют в честь 9 мая, а также вдохновленное «Аватаром» шоу Цирка дю Солей – как провести выходные в городе.
с 8 мая
Военная драма о «Дороге победы» (она же «коридор смерти») – временной железнодорожной линии, которая соединяла осажденный Ленинград со Шлиссельбургом (и тем самым с большой землей). Отец соавтора сценария Дмитрия Каралиса был политруком-начальником поезда на этой магистрали, а на съемках картины в 2015 году побывал Даниил Гранин.
8-9 мая
Одну из лучших картин о войне – «Летят журавли» Михаила Калатозова – ко Дню Победы журнал «Искусство кино» совместно с «Мосфильмом» выпустили в повторный прокат. 8 и 9 мая ее можно будет посмотреть на большом экране в нескольких кинотеатрах города и всего за 100 рублей.
8-12 мая
«Ледовый дворец»
С 8 по 12 мая в «Ледовом дворце» Цирк дю Солей показывает масштабное шоу «ТОРУК – Первый полет» в режиссуре Мишеля Лемье и Виктора Пилона. Оно вдохновлено фильмом «Аватар» Джеймса Кэмерона.
8 мая
19:00
Мариинский-2
На второй сцене Мариинского театра пройдет вечер одноактных балетов на музыку Игоря Стравинского. Покажут «Свадебку» (хореография Нижинского), «Пульчинеллу» и премьерную «Игру в карты» (оба – в хореографии Ильи Живого).
8 мая
19:00
«Танцплощадка»
Петербургская группа пережила эволюцию от «Пожалуйста, не танцуйте» до «Эти песни для того, чтобы вы танцевали». Все, что было до и между за 11 лет, музыканты исполнят на необычном концерте – он будет состоять из неожиданных и забытых треков бэнда. Ждем «Рождество», «На два» и, конечно, «Динозавра».
8 мая
19:30
Новая Голландия
В среду доктор исторических наук Иван Курилла прочитает в Павильоне на Новой Голландии лекцию о том, как трансформируется память о войне в современной России, как понимать значение «Бессмертного полка», что раскалывает и что объединяет общество в отношении к Великой Отечественной. Вход свободный по регистрации.
8 мая
20:00
«Ленинград Центр»
Спектакль Томаса Остермайера, поставленный им в «Комеди Франсез», покажут в кинотеатре «Ленинград Центра» 8 мая. Знаменитый немецкий режиссер обращается к тексту Шекспира не в первый раз: на счету художественного руководителя берлинского «Шаубюне» постановки «Гамлет», «Отелло», «Ричард III» и «Сон в летнюю ночь». Сеанс пройдет на французском языке с русскими субтитрами.
8 мая
20:00
Aurora Concert Hall
В среду витч-хаус дуэт IC3PEAK даст в Петербурге большой сольный концерт. Угрозы отмены выступления на этот раз нет (в 2018-м были сорваны три шоу группы), так что встречаемся в Aurora Concert Hall.
9 мая
9 мая по всему Петербургу пройдут мероприятия, посвященные Дню Победы. Начнутся празднования с ежегодного парада на Дворцовой площади. В 15:00 стартует акция «Бессмертный полк». Завершится день – торжественным салютом в 21:00.
c 9 мая
Камерный, но эпохальный арт-триллер Алексея Федорченко о спрятавшейся в начале Великой Отечественной в камине маленькой еврейской девочке (виртуозная игра без слов 9-летней Марты Козловой) выйдет в ультракороткий прокат – всего на четыре дня.
c 9 мая
Совладелец «РЕСО» Сергей Саркисов в фильме по последнему сценарию Станислава Говорухина собрал актеров от Дмитрия Певцова, Михаила Ефремова и Сергея Маковецкого до Ренаты Литвиновой, Евгения Стычкина и Федора Добронравова.
c 9 мая
19:00
Эксцентричную комедию – дебют режиссера Михаила Кукушкина – показывали в 2018 году на «Кинотавре». Простой рабочий обнаруживает у себя необычный талант: писать картины экзотичным способом (его, к счастью, в кадре не показывают).
c 10 мая
Комедия с Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон о криминальных талантах двух подруг-мошенниц. Познакомившись, они вместе начинают проворачивать крупные аферы. Это феминистская версия одноименного фильма со Стивом Мартином и Майклом Кейном (который тоже, кстати, был ремейком).
c 10 мая
Картина Павла Лунгина о войне в Афганистане должны была выйти 9 мая, но полюбивший вольно обходиться с прокатными датами Минкульт перенес ее релиз на один день.
10 мая
17:00
«ОхтаЛаб»
В пятницу в «ОхтаЛабе» журналист Русской службы BBC Андрей Сошников расскажет про «мертвые» города России: от Кадыкчана в Магаданской области, который строил Варлам Шаламов, до шахтерских монопоселений. Вход свободный по регистрации.
10 мая
19:30
Новая Голландия
Хореограф Ольга Цветкова и автор музыки к постановкам Кирилла Серебренникова и Бориса Юхананова Алексей Сысоев проведут совместную лекцию-перфоманс о современном театре и его формах. Вход свободный по регистрации.
10 мая
23:59
Mosaique
В пятницу на вечеринке Wonder Weird в клубе Mosaique выступит легенда рейв-движения 1990-х Анжелы Шульженко. Поддержка от Nastya Zimens, Less Distress и Overload. Во втором зале альтернативу главной сцене будут ставить Boseg и Youkovskiy.
10 мая
23:59
Stackenschneider
На вечеринке серии Low Cost от формации Roots United сыграют резиденты таллинского клуба Lekker – Nikolajev и Kask. Локальная поддержка от Shutta, Hoopa, El и Kalivas.
11-12 мая
12:00
Новая Голландия
На газоне за «Бутылкой» ее резиденты несколько проведутдвухдневный стритфуд-марафон: фалафель, бургеры, крылышки и стейки приготовят на гриле под лайвы молодых петербургских групп. Но мероприятие могут отменить из-за погодных условий – проверяйте сайт Новой Голландии
11-12 мая
12:00
Ботсад
В честь фестиваля на аллее, ведущей к Японскому саду Ботанического сада, развесят 10 тысяч оригами. Их также можно будет сделать на мастер-классах самостоятельно, а также заняться каллиграфией, икэбаной, стрельбой из лука и сыграть на барабанах тайко.
11-12 мая
«Севкабель Порт»
В пространстве «Севкабель Порт» 11 и 12 мая пройдет фестиваль о путешествиях. В программе – лектории о самостоятельном и профессиональном туризме, танцы, музыка разных стран мира, а также большой маркет.
11 мая
13:00
Концертный зал Мариинского театра
В Концертном зале Мариинского театра пройдет театрализованный концерт для детей по мотивам «Пера Гюнта». Режиссер – Глеб Черепанов, прочитает текст под музыку Эдварда Грига актер Дмитрий Бутеев.
11 мая
16:00
Новая Голландия
В рамках киноклуба журнала «Сеанс» спортивный журналист Федор Погорелов расскажет, где и как снимались ленинградские фильмы о футболе и кто консультировал на съемочной площадке режиссера Виктора Садовского. Вход свободный по регистрации.
11 мая
20:00
«Грибоедов»
Авторы диско-хитов про лыжника и Вовочку выступят 11 мая, в день рождения солистки Анны Кипятковой, в клубе «Грибоедов».
11 мая
21:00
«Родина»
Знаменитую картину Педро Альмодовара с Пенелопой Крус в главной роли вновь можно увидеть на большом экране – в киноцентре «Родина». Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.
11 мая
20:00
«А2»
В субботу в клубе «А2» оркестр 1703 исполнит классику Сергея Прокофьева, Мориса Равеля, Арама Хачатурян в таких версиях, что под них можно будет танцевать. За программу также отвечает команда «МИФ», подготовившая шоу с применением мэппинг-технологий.
до 13 мая
Корпус Бенуа Русского музея
В багрец и золото одетые иконы, вышивки, украшения и книги XVII века из фондов Русского музея зрителям можно увидеть до 13 мая — закат (казалось бы) аскетичного Средневековья в искусстве выдался пышным.
до 13 мая
Строгоновский дворец
В Строгановском дворце до 13 мая показывают блокадную графику художника Соломона Юдовина, который зафиксировал в рисунках и монотипиях холод, голод, обстрелы и разрушения. Экспозиция приурочена к 75-летней годовщине снятия блокады Ленинграда. На ней покажут около 150 работ из собрания Русского музея и архитектора Евгения Герасимова, большую часть из которых зрители увидят впервые.
до 13 мая
Михайловский замок
Ультимативная выставка о художественных возможностях не слишком популярной сейчас графической техники на отечественном материале: 200 произведений из коллекции Русского музея от конца XVII до начала XXI века плюс деревянные печатные формы и инструменты для гравирования. Даже если история печатной графики не вызывает у вас энтузиазма сходить (до 13 мая!) надо хотя бы ради знаковых книжных иллюстраций Остроумовой-Лебедевой и Фаворского — такой же части мифа о Петербурге, как книги Гоголя или фильмы Алексея Балабанова.
до 13 мая
Михайловский замок
В Михайловском замке до 13 мая работает выставка живописи и графики путешественника Федора Конюхова. Его работы от 1970-х до 2010-х – пейзажи, которые он наблюдал, совершая кругосветку.
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