Чем заняться в Петербурге на майские праздники

8 мая 19:30 Новая Голландия

Лекция «Память о войне в современной России»



В среду доктор исторических наук Иван Курилла прочитает в Павильоне на Новой Голландии лекцию о том, как трансформируется память о войне в современной России, как понимать значение «Бессмертного полка», что раскалывает и что объединяет общество в отношении к Великой Отечественной. Вход свободный по регистрации.