Чем заняться в Петербурге на майские праздники

10 мая 23:59 Mosaique

Вечеринка Wonder Weird с Анжелой Шульженко



В пятницу на вечеринке Wonder Weird в клубе Mosaique выступит легенда рейв-движения 1990-х Анжелы Шульженко. Поддержка от Nastya Zimens, Less Distress и Overload. Во втором зале альтернативу главной сцене будут ставить Boseg и Youkovskiy.