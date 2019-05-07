В Петергофе завершилась реставрация готической капеллы и дворца «Коттедж» — домовой церкви и летней резиденции Николая I
В Музее-заповеднике Петергоф завершилась реставрация готической капеллы и дворца «Коттедж» в парке Александрия — семейном парке императора Николая I. Для посетителей объекты архитектурного и культурного наследия федерального значения были закрыты с 2018 года — уже 19 мая их сново можно будет наблюдать в уже обновленном виде.
19 мая посетители Петергофа впервые увидят Дворец «Коттедж» с отреставрированными элементами фасада и новым художественным решением кровли. Согласно многочисленным архивным материалам и иконографии середины — второй половины XIX века ее выкрасили в зелёный цвет. В интерьерах дворца были проведены работы по укреплению штукатурного слоя стен и потолков с уникальной живописной росписью первой половины XIX века, создававшейся при участии академика живописи Джованни Батиста Скотти.
После реставрации, которая закончилась в конце 2018 года, капелла предстала для посетителей в более приближенном к первоначальному облику виде. Реставрационные работы в готической капелле включали в себя расчистку металлического декора, скульптуры, а также возвращение фасадам исторического цвета — так называемой «серой извести». Металлические элементы фасадов подчеркнуты более темными оттенками серого цвета, что позволяет лучше рассмотреть чугунный декор и скульптурные изображения ангелов и святых апостолов.
Дворец «Коттедж» является центральным архитектурным сооружением дворцово-паркового ансамбля Александрия — он возведен в 1826-1829 годах архитектором Адамом Менеласом по приказу императора Николая I. В ансамбле дворца, планировавшегося в качестве летней резиденции, широко используются элементы неоготики. Его прообразом были английские загородные дома, получившие распространение в Европе в первой половине XIX века.
Церковь святого Александра Невского, известная как готическая капелла, повторяет архитектурный стиль «Коттеджа» — она была построена в 1829 году на специально отобранном самим Николаем I месте. Храм являлся домовой церковью императорской семьи, богослужения в нем проводились только в летний период. В 1918 году церковь была закрыта, в 1920 году в ней открыли музей, в период Великой Отечественной войны здание сильно пострадало. После окончания проведенных в 1970-1999 годах реставрационных работ в здании церкви был вновь открыт музей.
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