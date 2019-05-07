В Петергофе завершилась реставрация готической капеллы и дворца «Коттедж» — домовой церкви и летней резиденции Николая I

В Музее-заповеднике Петергоф завершилась реставрация готической капеллы и дворца «Коттедж» в парке Александрия — семейном парке императора Николая I. Для посетителей объекты архитектурного и культурного наследия федерального значения были закрыты с 2018 года — уже 19 мая их сново можно будет наблюдать в уже обновленном виде.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Петергоф"



19 мая посетители Петергофа впервые увидят Дворец «Коттедж» с отреставрированными элементами фасада и новым художественным решением кровли. Согласно многочисленным архивным материалам и иконографии середины — второй половины XIX века ее выкрасили в зелёный цвет. В интерьерах дворца были проведены работы по укреплению штукатурного слоя стен и потолков с уникальной живописной росписью первой половины XIX века, создававшейся при участии академика живописи Джованни Батиста Скотти. После реставрации, которая закончилась в конце 2018 года, капелла предстала для посетителей в более приближенном к первоначальному облику виде. Реставрационные работы в готической капелле включали в себя расчистку металлического декора, скульптуры, а также возвращение фасадам исторического цвета — так называемой «серой извести». Металлические элементы фасадов подчеркнуты более темными оттенками серого цвета, что позволяет лучше рассмотреть чугунный декор и скульптурные изображения ангелов и святых апостолов.

Э. П. Гау. Гостиная Коттеджа. Бумага, акварель. 1861.

Э. П. Гау. Кабинет Николая I. Бумага, акварель. 1861.