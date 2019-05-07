В Петербурге запустили экскурсионный ретро-маршрут (на автобусе 1983 года!)

10 мая в Петербурге стартует новый экскурсионный маршрут — в стиле ретро! Теперь прокатиться по городу и увидеть главные достопримечательности можно будет в легендарном «Ленинградском автобусе» ЛАЗ-699Р 1983 года.

Ретро-автобус ЛАЗ-699Р 1983 года будет отправляться от Казанского собора и проследует по маршруту обзорной экскурсии — пассажиры смогут увидеть главные достопримечательности Санкт-Петербурга от Ростральных колонн до базилики святой Екатерины. Обзорные экскурсии будут проходить еженедельно, но в планах организаторов подготовка и тематических поездок, посвященных истории и архитектуре города.

Проект реставрации ретро-автобуса реализовал «Пассажиравтотранс» — раритетная модель 1983 года была восстановлена сотрудниками компании-перевозчика. Обещают комфортные условия — мягкие сидения самолетного типа, индивидуальные вентиляторы и освещение.

В Ленинграде автобусы типа ЛАЗ-699Р эксплуатировались на внутриобластных и междугородных, а позже — на коммерческих маршрутах до конца 1990-х годов. Маршрут и расписание «Ленинградского автобуса» можно посмотреть здесь.

Напомним, не только организации могут проводить экскурсии — на одном из самых красивых маршрутов общественного транспорта Петербурга работает 54-летний кондуктор Наталья Константиновна Солонцова. Прямо во время продажи билетов она рассказывает пассажирам о городе, истории домов и мостов, мимо которых проезжает.