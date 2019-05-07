В Петербурге запустили экскурсионный ретро-маршрут (на автобусе 1983 года!)
10 мая в Петербурге стартует новый экскурсионный маршрут — в стиле ретро! Теперь прокатиться по городу и увидеть главные достопримечательности можно будет в легендарном «Ленинградском автобусе» ЛАЗ-699Р 1983 года.
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Фото: пресс-служба "Пассажиравтотранс"
Ретро-автобус ЛАЗ-699Р 1983 года будет отправляться от Казанского собора и проследует по маршруту обзорной экскурсии — пассажиры смогут увидеть главные достопримечательности Санкт-Петербурга от Ростральных колонн до базилики святой Екатерины. Обзорные экскурсии будут проходить еженедельно, но в планах организаторов подготовка и тематических поездок, посвященных истории и архитектуре города.
Проект реставрации ретро-автобуса реализовал «Пассажиравтотранс» — раритетная модель 1983 года была восстановлена сотрудниками компании-перевозчика. Обещают комфортные условия — мягкие сидения самолетного типа, индивидуальные вентиляторы и освещение.
В Ленинграде автобусы типа ЛАЗ-699Р эксплуатировались на внутриобластных и междугородных, а позже — на коммерческих маршрутах до конца 1990-х годов. Маршрут и расписание «Ленинградского автобуса» можно посмотреть здесь.
Напомним, не только организации могут проводить экскурсии — на одном из самых красивых маршрутов общественного транспорта Петербурга работает 54-летний кондуктор Наталья Константиновна Солонцова. Прямо во время продажи билетов она рассказывает пассажирам о городе, истории домов и мостов, мимо которых проезжает.
Наталья Солонцова
В автобусе я сама себе хозяйка в том смысле, что сама организую рабочий процесс. За моей спиной никто не стоит, как я выстрою общение, так день у меня и пройдет. Это определенная свобода, мне это нравится. Через несколько месяцев попросила, чтобы меня поставили на 24-й маршрут, и весной мне пошли навстречу. Сначала я не решалась рассказывать: не знала, как воспримут, как будет звучать мой голос. Я всегда интересовалась историей города, но все-таки я не профессионал и экскурсий никогда не проводила.
Я перечитала книги: Пыляева, «Прогулки по Санкт-Петербургу», «Невский проспект» Гоголя – эта повесть мне особенно близка, в ней передана удивительная атмосфера. Восстановила знания и решила попробовать. Набрала воздуха в легкие и выдавила: «Мы с вами едем по одному из видовых маршрутов Петербурга. Проезжаем всю центральную магистраль города – Невский проспект. Глядя в окно, вы можете познакомиться со многими достопримечательностями». У всех был шок: «Кондуктор что-то рассказывает о городе?». Мне стало понятно, что людям это интересно, нужно. Я постепенно добавляла новую информацию, стала говорить не только про дома, но и, например, про то, что дорога была замощена только к концу XVIII века, плата за въезд взималась булыжниками, которые здесь же и укладывали, про реки и мосты.
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