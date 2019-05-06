Покрас Лампас объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Искусство»

«Собака.ru» записала видеообращение: художник-каллиграф Покрас Лампас в своей мастерской на территории «Севкабель Порта» объявляет лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Искусство». Торжественная «НЕЦЕРЕМОНИЯ» награждения лауреатов состоится 5 июня в «Севкабель Порту».

Владимир Абих Стрит-артист, медиахудожник Скрещивая стрит-арт с дополненной реальностью, Владимир превращает брандмауэр в монитор для видеоигры Time-pong об утраченных фасадных скульптурах, а собственное «селфи» помещает над окном дома в виде маскарона — и элегантно попадает в арт-вечность без очереди.

Елена Кальницкая Директор ГМЗ «Петергоф» Отреставрированные Китайский дворец и дворец Петра III в Ораниенбауме, музей-спектакль «Дом игральных карт» и сюрреалистическая выставка «Голландский домик. Сны Петра Великого» — дело рук Елены Кальницкой, музейщика со стажем, умеющей сочетать тренды и традицию.

Егор Крафт Медиахудожник В коллаборации с искусственным интеллектом Крафт воссоздал облик полуразрушенных временем древнеримских скульптур и показал результат в Эрмитаже на выставке «Инновация как художественный прием», а на сольном проекте в галерее Anna Nova рассказал о мире, управляемом умными машинами.

Михаил Шемякин Художник В прошлом году легендарному художнику исполнилось 75 лет! С ретроспективой Михаил отметился в Москве, а в Петербурге показал новые «Рисунки в стиле дзен» в центре имени себя на Садовой улице — культурном месте, где Евгений Водолазкин под гитару читает свои новые тексты.