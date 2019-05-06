При крушении самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек
Московское межрегиональное управление следственного комитета на транспорте официально подтвердило факт гибели 41 человека при крушении самолета Superjet, следовавшего из Москвы в Мурманск, в московском аэропорту «Шереметьево». По официальным данным, в числе жертв 40 пассажиров и член экипажа.
Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила журналистам о 37 выживших — из 78 человек, включая членов экипажа, находившихся на борту лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот». Позже представитель Московского межрегионального управления следственного комитета на транспорте Елена Марковская подтвердила информацию.
Основная версия экстренной посадки, повлекшей возгорание на борту — удар молнии в самолет, после чего отказала автоматика. При посадке, по предварительным данным, самолет дважды ударился о взлетную полосу. Попадание молнии также подтвердил один из членов экипажа. Командир потерпевшего крушение в Шереметьево пассажирского самолета (SSJ-100) Денис Евдокимов подтвердил факт попадания молнии и подробно описал произошедшее. «Подходили к земле плавно, с уменьшением вертикальной скорости к моменту касания. Не могу сказать точно, почему произошел удар о землю. Скорости было достаточно, к полосе подходили с уменьшением вертикальной скорости согласно процедуре. Пожар, я так понимаю, из-за приземления. Причина, наверное, в этом», — передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Baza.
По данным «Интерфакса», основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи. «По предварительным данным, из опроса очевидцев следует, что когда самолет ударился о землю и загорелся, некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов судна и они погибли в огне», — рассказал источник агенства.
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Ребят, со мной все хорошо, жив и цел. Успел выскочить. Это рейс Москва-Мурманск 17.50. Остальное смотрите в новостях. Огромные соболезнования семьям погибших. Upd - моя фамилия в списке раненых фейк. Либо ошибка. Я здоров. Спасибо вам всем за тёплые слова и за поддержку
Напомним, 5 мая в 18:30 в Шереметьево самолет совершил экстренную посадку — экипаж лайнера Sukhoi Superjet 100, следовавшего из Москвы в Мурманск, подтвердил, что в самолет попала молния. На борту находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа. Пассажиры и экипаж эвакуировались по аварийному трапу. Часть пострадавших направят на лечение в Научно-иследовательский институт (НИИ) скорой помощи им. Склифосовского, несколько человек уже находятся в в НИИ им. Вишневского. Столичное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело по статье 263 УК РФ по факту нарушения правил безопасности движения самолета, повлекшего смерть двух или более лиц.
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