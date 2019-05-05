СК: из 78 человек на борту самолета Москва — Мурманск выжили 37

Из 78 человек, находившихся на борту самолета SU1492 («Аэрофлот») Москва — Мурманск, выжили только 37. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет России.

«Как сообщалось ранее, на борту авиалайнера, следовавшего сообщением Москва-Мурманск, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненным данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек» — сказала официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

Напомним, что 5 мая в 18:30 в Шереметьево самолет совершил экстренную посадку — экипаж Sukhoi Superjet 100 подтвердил, что в самолет попала молния. На борту находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа. «Основная версия — удар молнии в самолет, после чего отказала автоматика. При посадке, по предварительным данным, самолет дважды ударился о взлетную полосу. Попадание молнии также подтвердил один из членов экипажа», — рассказала ТАСС источник в экстренных службах.

Часть пострадавших направят на лечение в Научно-иследовательский институт (НИИ) скорой помощи им. Склифосовского, несколько человек уже находятся в в НИИ им. Вишневского. Об этом сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. Вишневского Амиран Ревишвили. «Немножко поменялась ситуация, там кого-то перебазировали в Склифосовского по ходу дела. У нас в институте всего четыре пациента. У троих, вероятней всего, токсическое отравление. Элементов ожогов никаких, надышались, видимо, дымом. У кого-то сотрясение» — рассказал он.

Ревишвили уточнил, что пациенты не находятся в тяжелом состоянии. Они проходят медицинское обследование. В ближайшее время ожидается поступление тяжелой пациентки на искусственной вентиляции.

Судьба остальных остается неизвестна. Источник «Интерфакса» предполагает, что погибших может быть более 40 человек.