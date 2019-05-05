В Шереметьево самолет совершил экстренную посадку из-за пожара на борту. Погибло 13 человек (дополнено)

Сегодня в Шереметьево самолет SU1492 («Аэрофлот») Москва — Мурманск совершил экстренную посадку в аэропорту.

В пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили агентству, что в районе аэропорта ограничили движение.

Как сообщает «Медуза», в 18:03 самолет взлетел. В 18:11 возникли проблемы с радиосвязью. В 18:25 — аварийная ситуация. В 18:30 — самолет совершил посадку.

UPD: «Интерфакс» сообщает, что самолет потушили. По предварительным данным, 6 человек получили ожоги и травмы при эвакуации. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.

19:54: Дело возбуждено по третьей части статьи 263 УК — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек, сообщает ТАСС.

«Хвостовая часть полностью разрушена. Сквозь искореженный металл спасатели пытаются добраться до задних рядов сидений, где могут быть пострадавшие», — сообщил источник в экстренных службах «Интерфаксу».

20:07: По данным ТАСС, экипаж Sukhoi Superjet 100 подвтердил, что в самолет попала молния. На борту находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа.

20:28: Двигатели самолета загорелись уже после посадки, уточнили в компании «Аэрофлот». «Основная версия — удар молнии в самолет, после чего отказала автоматика. При посадке, по предварительным данным, самолет дважды ударился о взлетную полосу. Попадание молнии также подтвердил один из членов экипажа», — рассказывает ТАСС источник в экстренных службах.

20:40: По данным медиков, погибли 13 человек (ТАСС).

Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию обстоятельств ЧП.

21:33: Поезда «Аэроэкспресса» бесплатно перевезут всех, кто имеет отношение к рейсу SU 1492 Москва — Мурманск. В Минздраве РФ сообщили, что двое пострадавших в результате ЧП в тяжелом состоянии отправлены в НИИ Вишневского. Еще двоих пассажиров в состоянии средней тяжести — проконсультируют специалисты Минздрава. Три человека получили амбулаторную помощь и отказались от госпитализации.

По круглосуточному номеру 8-800-775-17-17 родственники и близкие пассажиров самолета смогут получить информационную и психологическую поддержку. (Центр экстренной психологической помощи МЧС России развернул федеральный номер горячей линии).

21:41: Следственный комитет подтвердил гибель минимум 13 человек. Среди них — двое детей. Судьба части пассажиров неизвестна.

22:00: Главред RT Маргарита Симоньян сообщает, что их источники подтверждают гибель одного из бортпроводников, спасавшего пассажиров. По данным Телеграм-канала 112, погибшего звали Максим Моисеев.

22:15: Сестра Максима Моисеева рассказала «Говорит Москва», что ее брат жив, как и остальной экипаж самолета.

«Во время первой попытки захода на посадку у самолета была слишком высокая скорость, и приземлиться он не смог. При повторной попытке отказали все системы автоматического управления, обеспечивающие посадку» — сообщил источник в Шереметьево «Интерфаксу».

23:30: Аварийно-спасательные операции завершены. Часть пострадавших направят на лечение в Научно-иследовательский институт (НИИ) скорой помощи им. Склифосовского, несколько человек уже находятся в в НИИ им. Вишневского. Об этом сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. Вишневского Амиран Ревишвили. «Немножко поменялась ситуация, там кого-то перебазировали в Склифосовского по ходу дела. У нас в институте всего четыре пациента. У троих, вероятней всего, токсическое отравление. Элементов ожогов никаких, надышались, видимо, дымом. У кого-то сотрясение» — рассказал он.

Ревишвили уточнил, что пациенты не находятся в тяжелом состоянии. Они проходят медицинское обследование. В ближайшее время ожидается поступление тяжелой пациентки на искусственной вентиляции.

Пассажиров эвакуировали за 55 секунд при нормативе — 90.