В «Ночь музеев» в Петербурге будут открыты более 28 музеев

В этом году в международной акции «Ночь музеев», которая будет проходить с 18 на 19 мая, примут участие более 28 музеев Петербурга. об этом сообщает администрация Ленинградской области.

В выставочном зале «Смольный» можно будет посетить выставку «Запретный плод в мундире», посвященную Арапу Петра Великого – Абраму Петровичу Ганнибалу.

Стены Анненкирхе станут площадкой для видеомэппинга. Каждые 45 минут – музыкальная программа, всю ночь – квест для всех желающих.

С 23:00 в Ботаническом саду Петра Великого будут проходить театрализованные представления и концерты. С 18:00 до 6:00 можно будет побывать в 4 субтропических оранжереях.

На «Ленфильме» вас проведут в закулисье кинофабрики, покажут, как строятся декорации, подбирается реквизит, как работают светотехники и звукорежиссеры. В одном из павильонов развернется настоящий съемочный процесс с участием каскадеров, в котором сможет поучаствовать любой желающий, в другом – шоу-программа.

А в «Манеже» с 18:00 до 06:00 будет открыт проект «Жизнь после жизни», посвященный размышлениям петербургских художников на тему жизни, смерти и бессмертия. Выставку сформировали из собраний Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи и еще десятка музеев со всей страны — от Краснодара до Пскова. Саундтреком к более 300-м работам, созданным с 1725 по 2018 годы, стала музыка неоклассициста Миши Мищенко, а официальным запахом экспозиции — аромат несуществующего цветка от Comme des Garçons.

Полный список музеев, библиотек и выставочных залов, открытых в «Ночь музеев», можно посмотреть здесь.