Россиян ждут трехдневная рабочая неделя и продленные выходные

Грядущая рабочая неделя обещает быть легкой — в ней всего три трудовых дня, с понедельника, 6 мая, по среду — 8 мая. При этом 8-го числа можно будет уйти с работы на час раньше.

Выходные будут длиться с 9 по 12 мая. В этом году май оказался рекордным по количеству дней отдыха: 13 из 31 календарного. Больше было только в январе — 14 из 31. Такие длинные каникулы получились из-за переноса выходных 5 и 6 января, а также 23 февраля.

До конца первых выходных еще 2,5 дня. Посмотрите, чем можно заняться в Петербурге в эти пятницу, субботу и воскресенье.

А среди причин поехать в Москву на майских праздниках, самая весомая — выставки. Крупные музеи привлекают очереди громкими именами: Мунк, Бэкон, Репин, а маленькие галереи — темами, превратившимися в мемы. «Собака.ru» собрала 10 выставок для длинных выходных: от «Лондонской школы» до Комара и Меламида, от архитектуры русского модерна до Елицина, нарисованного в «пейнте».