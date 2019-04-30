В Пулкове рассказали о планах на второй этап реконструкции аэропорта

Компания «Воздушные ворота Северной столицы», управляющая петербургским аэропортом «Пулково», рассказала о планах на второй этап реконструкции воздушной гавани. Обновление необходимо в связи с увеличением пассажира потока — по прогнозам, к 2023 году он составит 25 миллионов человек по сравнению с 20 миллионами в 2018-ом. Стоимость проведения работ компания оценила в 500 миллионов евро — как собственных средств «ВВСС», так и заемных.

«Коммерсант» со ссылкой на свои источники в компании «Воздушные ворота Северной столицы» пишет, что это самый экономичный вариант из предложенных — расширение аэропорта по проектам не включает в себя строительство отдельного терминала для лоукостеров. Ранее также рассматривалось использование с этими целями терминала «Пулково-2». Однако и строительство нового, и модернизирование уже существующего терминала — дорогостоящие работы. В конечном итоге аэропорт остановился на идее увеличения числа выходов на посадку и расширения багажной системы.

По планам компании, работы второй очереди завершатся в 2025-2030 годах — они включают в себя строительство рулежной дорожки скоростного схода, монтаж дополнительных накопителей в посадочных галереях для выходов к перронным автобусам, установку автоматических стоек сдачи багажа, модернизацию коммерческой зоны внутренних воздушных линий. В северной посадочной галерее международных линий оператор планирует построить переходы с телескопическими трапами, в южной галерее — несколько переходов и перрон.

Главная причина того, что вопрос о реконструкции поднялся вновь, в увеличении пассажиропотока воздушной гавани Петербурга — он уже превысил предельную пропускную способность в 18 миллионов человек. По данным «ВВСС», в 2018 году трафик через «Пулково» составил 18,1 млн человек, а ожидаемый пассажиропоток в 2019 году составит 20 млн человек. Трафик будет расти и дальше — согласно прогнозу, к 2023 году он составит 25 млн человек, к 2039 году — 35 млн. В этом году «ВВСС» рассчитывают увеличить пропускную способность аэропорта до 23 млн человек за счет установки стоек автоматической сдачи багажа и обслуживания пассажиров по электронным посадочным талонам.

Напомним, в декабре прошлого года петербургский аэропорт Пулково поставил исторический рекорд посещаемости — воздушные ворота приняли 18-миллионного пассажира. Это рекордная цифра для аэропорта и одновременно предельная пропускная способность — юбилейным пассажиром стала Людмила Бембеева, которая вылетала из Санкт-Петербурга в Волгоград рейсом DP517 авиакомпании «Победа».