Банки готовятся к запуску Единой карты петербуржца — каждый из них планирует выпустить по 100 тысяч в 2019 году

Уже в мае в Петербурге запустят Единые карты петербуржца — персональные электронные смарт-карты со всеми функциями обычной банковской. Операторами новой системы станут сразу три российских банка — ВТБ, «Сбербанк» и «Санкт-Петербург». Первые, в свою очередь, рассчитывают на 100 тысяч копий карты за период 2019 года.

«У нас есть планы, ЕКП (Единую карту петербуржца, — прим. ред.) в этом году мы должны выпустить более 100 тысяч штук, это наша цель на текущий год», — сказал начальник управления розничных продаж ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Сергей Кульпин. По его словам, банк будет также ориентироваться на бюджетников — к этой категории граждан в Петербурге относятся 400 тысяч человек.

Официальный старт Единой карты петербуржца назначен на 1 мая, ВТБ начинает выпуск 6 мая. Для того, чтобы ее получить, необходимо подать заявление в один из офисов.

Единая карта петербуржца представляет собой персональную электронную смарт-карту со всеми функциями обычной банковской — к ней также привязана электронная подпись персональные данные и различные социальные программы. На нее можно будет записать любой вид проездного. Кроме того, обладателям обещают привилегии в виде скидок, а правительство сможет гарантировать и прозрачность расходования бюджетных денег, и адресность социальной поддержки.

С 2019 года на носитель планируется добавить информацию для родителей школьников — о посещаемости и питании в столовых. Для студентов карта может стать аналогом зачетки и студенческого билета. К 2020 году на ЕКП предполагается записать данные медицинского полиса петербуржцев.

Напомним, в июле 2017 года экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановление о «Единой карте петербуржца». В марте 2018 года стало известно, как она будет выглядеть.