Фото дня: в Саду дружбы на Литейном проспекте расцвела сакура

«Благодаря теплым дням распустилась Сакура», — делятся петербуржцы в социальных сетях. В этом году в Саду дружбы возле домов № 15–17 на Литейном проспекте японское дерево зацвело немногим раньше, чему поспособствовала почти что летняя погода, пришедшая в город в середине апреля. Цветение сакуры — процесс недолговременный. Когда цветок полностью раскрывается, он остается таким около недели — все зависит от погоды и температуры. Чем холоднее, тем дольше можно наблюдать за цветением сакуры, а сильные ветра и дождь могут значительно сократить время существования соцветий (поэтому лучше успеть увидеть своими глазами!) «Собака.ru» собрала самые цветущие фотокарточки.

@mashidza

В Ботаническом саду БИН РАН на улице Профессора Попова в Петроградском районе местная сакура также бьет рекорды — в этом году зацвела на неделю раньше обычного. Уже сейчас посетители могут наблюдать процесс цветения, но, по словам сотрудников ботсада, только с дорожек — для сохранности ценного дерева. Основные крупные деревья продолжат цветение до следующих выходных, а в середине мая, к старту традиционного фестиваля «Сакура Мацури», останутся махровые сакуры — сорта, созревающего немногим позднее.