Фото дня: в Саду дружбы на Литейном проспекте расцвела сакура
«Благодаря теплым дням распустилась Сакура», — делятся петербуржцы в социальных сетях. В этом году в Саду дружбы возле домов № 15–17 на Литейном проспекте японское дерево зацвело немногим раньше, чему поспособствовала почти что летняя погода, пришедшая в город в середине апреля. Цветение сакуры — процесс недолговременный. Когда цветок полностью раскрывается, он остается таким около недели — все зависит от погоды и температуры. Чем холоднее, тем дольше можно наблюдать за цветением сакуры, а сильные ветра и дождь могут значительно сократить время существования соцветий (поэтому лучше успеть увидеть своими глазами!) «Собака.ru» собрала самые цветущие фотокарточки.
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@mashidza
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Утром я думала о том, что не успеваю, пропускаю красивое, любимое, мимолетное. А тут в Петербурге расцвела сакура. Всего в 10 минутах ходьбы от зала. И я столько лет её пропускала и не успевала. Это ❤️ ⠀ Мир, и правда, может подождать. ⠀ Замечайте. Замедляйтесь. Выдыхайте. ____________ #космосбезперламутра
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Субботнее, цветущее! Смотрю на нашу одну несчастную истоптанную сакуру и вспоминаю Амстердам две недели назад, утопающий в цветах и розовые облака цветущих деревьев над каналами. #city #street #beautiful #magnificent #bright #colorful #vsco #vscocam #urban #strideby #vscospb #travel #saintpetersburg #like4like #architecture #architecturelover #architectureporn #nature #mothernature #spring #flowers #vscoflowers #sakura #floral #blossom
В Ботаническом саду БИН РАН на улице Профессора Попова в Петроградском районе местная сакура также бьет рекорды — в этом году зацвела на неделю раньше обычного. Уже сейчас посетители могут наблюдать процесс цветения, но, по словам сотрудников ботсада, только с дорожек — для сохранности ценного дерева. Основные крупные деревья продолжат цветение до следующих выходных, а в середине мая, к старту традиционного фестиваля «Сакура Мацури», останутся махровые сакуры — сорта, созревающего немногим позднее.
Напомним, в этом году цветение происходит многим раньше — этому способствуют погодные условия. Так, 15 февраля в Японском саду на Аптекарском острове зацвела сакура, а 17 февраля в Ботаническом саду расцвели первые подснежники. В прошлом году сакура в Саду дружбы на Литейном проспекте зацвела 7 мая — к тому времени температура воздуха только прогрелась до +18...+20 градусов. Посмотрите в нашем фоторепортаже, как это было.
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