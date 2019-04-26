Дизайнер Артемий Лебедев запустил собственный ютьюб-блог, в котором он комментирует актуальный новости. В первом выпуске он поделился своим мнением о введении закона о неуважении к власти, очередной суд над Кокориным и Мамаевым и ситуацию с учительницей, которую уволили из-за фотографии.