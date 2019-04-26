Артемий Лебедев запустил собственный ютьюб-блог
Дизайнер Артемий Лебедев запустил собственный ютьюб-блог, в котором он комментирует актуальный новости. В первом выпуске он поделился своим мнением о введении закона о неуважении к власти, очередной суд над Кокориным и Мамаевым и ситуацию с учительницей, которую уволили из-за фотографии.
Ранее «Собака.ru» сообщала, что Артемий Лебедев разрешил свободное и бесплатное использование логотипа Санкт-Петербурга, который его студия разработала. Это произошло из-за судебных разбирательств вокруг изображения, которые начались летом прошлого года.
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