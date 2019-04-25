11 самых красивых мозаик петербургского метро

На многих станциях петербургского метро есть мозаики, некоторые из них – настоящие произведения искусства, но в спешке мы непозволительно редко обращаем на них внимание. Чтобы вы могли присмотреться к этим панно получше, школа мозаики «Сад Гранат» специально для «Собака.ru» выбрала 11 самых интересных украшений подземки.

Первая ветка метрополитена – «Кировско – Выборгская», ее строительство началось еще до войны. Станции «Площадь Восстания», «Владимирская», «Пушкинская», «Технологический институт», «Балтийская», «Нарвская», «Кировский завод» и «Автово» были построены до выхода постановления «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» и выполнены в стиле сталинского классицизма. Мозаика на них стала важным идеологически заряженным акцентом.

Панно «Победа» работы художников В. А. Воронецкого и А. К. Соколова на станции «Автово». Мы видим сильную женщину, стоящую на пьедестале, держащую на плечах ребенка, над ее головой возвышается надпись «Миру мир».

Панно «Изобилие» располагается над эскалатором метро «Владимирская», его авторы – известные советские мастера А.Л. Королев, В.И. Снопов и А.А. Мыльников. На нем изображены люди разных национальностей, граждане Советского Союза, у их ног лежат горы фруктов, овощей, пшеницы, все это призвано демонстрировать благополучие и богатство страны.

Панно на станции «Балтийская» «1917 год» выполнено по эскизу художников Г. И. Рублева и И. Г. Рублева в технике флорентийской мозаики. На нем – революционные моряки Балтики вместе с рабочими и солдатами, идущие на штурм Зимнего дворца, на заднем плане — силуэт крейсера «Аврора». Это одно из первых художественных мозаичных панно нашей подземки.

Мозаичное панно «Полтавская битва» размером 4 на 20 метров, установленное в вестибюле станции метро «Звенигородская» в 2008 году, – это плод многолетних усилий мозаичистов работающих в мастерской Академии Художеств. В нем использовались традиционные для русской иконописи цвета: красный, охра, желтый, коричневый, синий. Они добавили торжественности, праздничности и плакатности изображению.

Смальта, из которой делается мозаика, может менять оттенок в зависимости от освещения, но в условиях подземки этого почти не видно. Так что нюансировка цветовых сочетаний на станциях не слишком выразительна, зато как прием здесь отлично работает контрастность. В этом можно убедиться на примере станции «Маяковская». Подобно тому, как Владимир Владимирович Маяковский искал новые формы стихосложения, мозаика в метро искала новые решения там, где язык архитектуры был бессилен. «Маяковскую» открыли в 1967 году, здесь низкие потолки, протяженное замкнутое пространство, в котором нет места для колонн и арок, поэтому создается дефицит «человеческого» масштаба. Это изначально «стрессовое» окружение преобразилось благодаря оригинальному решению: стены центрального зала облицованы смальтой интенсивного темно-красного тона. В его концах – портрет поэта в острой плакатной манере рядом с названием станции, дефицит художественных средств восполняется мощью образа.

В мозаике тоже есть свои тренды, один из важных в последнее время – подстраивание цветов, пластики и фактуры под стены, полы или потолки. Пример тому – главенствующие оттенки серого в оформлении станций «Крестовский остров» и «Волковская». В первом случае монотонность интерьера разбавляется круглыми фактурными мозаиками с преобладанием белого мрамора. Во втором – в мозаиках флорентийской техники набора можно увидеть, как раскрывается благородная сеть прожилок в заполированном мраморе и как она работает над созданием общего рисунка.

Станция «Озерки» примечательна тем, что панно в ее интерьере посвящено теме природы, что в подземке – редкость. Она открыта в 1988 году, проект выполнен под руководством заслуженного художника РФ Ивана Уралова. На панно в центральном зале – деревья, символизирующие четыре времени года, среди них летают птицы, зимующие и перелетные. Рядом идеально круглое озеро, в котором в утрированной перспективе отражаются деревья. На полу тема озера получает развитие: мы видим медальоны, в каждом из которых есть белое дерево в окружении синей воды. Связано это, конечно, с находящимися здесь Суздальскими или Парголовскими озерами. Напольная мозаика износилась и нуждалась в реставрации, было принято несколько неудачных попыток ее восстановить – руководство метро никак не могло подобрать подходящий оттенок смальты.

«Спортивная-1» открыта в 1997 году, над наклонным ходом здесь расположено мозаичное панно «Олимпийский огонь» работы художника Александра Быстрова, оно перекликается с медальонами на стенах с изображениями спортивных состязаний первых олимпийских игр. В центре композиции – Зевс, который держит факел с олимпийским огнем, слева – древнегреческие боги Афина, Аполлон и Нептун, справа – спортсмены и простые горожане. Мозаичные композиции сомасштабны кессонированному подсвеченному потолку и дополнены боковыми «греческими» светильниками. В торцевой стене верхнего яруса станции нанесен текст «Оды Спорту» Пьера де Кубертена.

Станция «Комендантский проспект» открылась в 2005 году, изначально в отделке планировалось использовать мрамор, но позже было принято необычное для Петербурга решение – заменить его на металлокерамические плиты. Голубой цвет раскрывает основную тему — небо и воздухоплавание, станцию украшают мозаики, выполненные под руководством художника А. К. Быстрова. В торце подземного зала – панно «Полет на воздушном шаре», на котором летательный аппарат несет медведя и музыкантов в косоворотках. Над эскалаторами изображены серые фигуры авиаторов на фоне голубого неба и самолетов – в окрестностях находился Комендантский аэродром, связанный с первыми шагами русской авиации. 18 мозаичных медальонов украшают стены между колоннами: на четырех – портреты летчиков и конструкторов, именами которых названы местные улицы: Уточкин, Поликарпов, Ильюшин, Котельников. На 12 — изображения воздушных боев, на оставшихся двух — памятные надписи.