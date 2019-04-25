В Ленобласти нашли останки 35 узников немецкого концлагеря

Военнослужащие поискового батальона ЗВО обнаружили в Ленинградской области у деревни Староселье Тосненского района останки 35 военнопленных, погибших в немецком концлагере. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Ранее на том же месте был обнаружен немецкий концлагерь. Он действовал с осени 1941 года по конец 1943 и был рассчитан на 300 человек. Погибших военнопленных хоронили возле расположения лагеря, предварительно сняв с них одежду. По свидетельству очевидцев – жителей деревни, военнопленные содержались в нечеловеческих условиях: они не получали нормальную пищу и обогрев в зимнее время.

Останки с почестями захоронят на одном из воинских мемориалов в Ленинградской области.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что под Петербургом нашли сбитый самолет времен Великой Отечественной войны и останки летчика. Их обнаружили саперы, которые проверяли площадку для строительства на Коколевской улице, примерно в 2 км от конгрессно-выставочного комплекса «Экспофорум».