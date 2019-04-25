В России создали сервис, через который каждый может оставить деньги на праздничный обед для ветеранов и пенсионеров

Команда eatme и благотворительный фонд помощи пожилым людям «ДоброДомик» организуют 9 мая большой праздничный обед для Ветеранов. А любой горожанин может им помочь: нужно зайти на сайт, выбрать количество пенсионеров и ветеранов, блюда которых вы готовы оплатить и перечислить деньги.

Все заказанные на сайте продукты отправятся к Шеф повару кафе «ДоброДомик» для приготовления праздничного обеда в честь Дня Победы 9 мая!

Ранее «Собака.ru» сообщала, что в 2017 году петербурженка Александра Синяк случайно начала бесплатно кормить пенсионеров в своем кафе «Чешский домик» на Васильевском острове. Вскоре все желающие перестали помещаться в заведение, поэтому в августе Александра его закрыла, чтобы переехать в помещение побольше. В конце октября на Детской улице, 17открылся «Добродомик» – его создательница рассказала «Собака.ru», как десятки людей помогли ей сделать ремонт, компании начали предлагать бесплатные продукты, а люди со всей страны тоже захотели кормить бабушек и дедушек.