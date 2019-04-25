Банковский мост вернули на место, но пока без грифонов

Пролет Банковского моста вернули на место, но пока без грифонов — они находятся на реставрации в мастерской «Наследие». Об этом сообщает «Фонтанка».

Комплекс восстановительных работ проведут в течение месяца, и 27 мая переправа будет доступна для пешеходов.

Напомним, что в октябре 2018 года в Петербурге во время работ по реконструкции полностью разобрали Банковский мост через канал Грибоедова. У переправы остались только пьедесталы на одной стороне, но вскоре исчезнут и они.

Проект капитального ремонта моста включает демонтаж перильного ограждения, цепей и подвесов , чугунных рам и пьедесталов. Все эти объекты отвезут на реставрацию. Знаменитых львов в качестве подарка городу отреставрировали за счет Сбербанка и сейчас скульптуры дожидаются возвращения на свое место в специальном хранилище.