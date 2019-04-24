Как Петербург потратил на строительство судебного квартала 15 млрд, а потом решил сделать на его месте парк

С 2012 года в Петербурге обсуждали строительство многофункционального комплекса для высших судов на набережной Малой Невы – за это время у проекта менялись архитекторы и подрядчики, на него тратились миллиарды рублей, однако территория так и оставалась пустынной. 23 апреля во время встречи с Владимиром Путиным врио губернатора Александр Беглов представил совершенно новый план – теперь на этом месте собираются создать арт-парк с театрально-выставочным комплексом. «Собака.ru» вспоминает историю петербургского долгостроя – по масштабу вполне сопоставимого с «Зенит-Ареной».

Набережная Малой Невы в апреле 2019 года

Как снесли химинститут и начали строить элитный ЖК Раньше на территории Петроградского острова между Биржевым мостом и улицей Сперанского находился Российский научный центр «Прикладная химия». В 2000-х начали говорить о необходимости вывода опасного учреждения из исторического центра города по соседству с домами, а в 2006 году банк ВТБ заключил инвестиционный контракт и получил право на строительство здесь элитного жилого комплекса «Набережная Европы». В 2012 году здания бывшего института снесли, но у банка начались проблемы – городские власти решили, что ЖК не вписывается в программу сохранения исторического центра, к тому моменту в проект было вложено не менее $500 млн из $2 млрд заявленных инвестиций. За семь лет ВТБ успел передать в казну жилье для сотрудников ФСБ, профинансировать переезд «Прикладной химии», спроектировать здание Дворца танцев Бориса Эйфмана и провести международный архитектурный конкурс. Инвестору компенсировали из бюджета затраты на сумму более 11 миллиардов рублей.

Набережная Малой Невы в апреле 2019 года

Как появилась идея создания судебного квартала Идея построить на этом месте судебный квартал появилась в 2012 году – тогда Владимир Путин высказался за перенесение Высшего арбитражного суда, Верховного суда и Судебного департамента при Верховном суде из Москвы в Петербург. Единственное, что осталось неизменным – в плане был театр танца Бориса Эйфмана, сохранить который президент пообещал лично. Строительство хотели закончить через 2,5 года, потратив 50 миллиардов. В октябре 2013 года проект судебного квартала был выбран в рамках конкурса. Жюри, в которое вошли Михаил Пиотровский и Владимир Гусев, Даниил Гранин и Алиса Фрейндлих одобрило «неоклассическую» концепцию бюро автора олимпийских объектов в Сочи Максима Атаянца. Тогда было принято решение отказаться от жилых помещений внутри квартала, чтобы освободить место для общественных пространств. Директор мастерской «Витрувий и сыновья» комментировал эту ситуацию «Собака.ru»: «Судебный квартал — это, по сути, резервация. Это будет режимный объект, с охраной, чуть ли не с собаками и высоким забором по периметру. За примером далеко ходить не надо — посмотрите на здание ФСБ. Для горожан такой проект в центре города абсолютно бесполезен. Гораздо уместнее было бы на данной территории разбить парк, а в нем — театр. Если все же отталкиваться от решения комиссии, то выбранный проект, с точки зрения возможного качества реализации — худший из представленных». Строительство планировали начать в 2014-м.

Проект мастерской Атаянца

Как отнеслись к инициативе горожане Петербуржцы выступили против проекта – больше 17 000 человек подписали петицию, авторами которой стали историк Лев Лурье и архитектурный критик Мария Элькина. Они требовали, чтобы на этом месте был оборудован парк, и ссылались на историю города: «до революции здесь находился городской питомник растений, где высаживали саженцы деревьев для Петербурга».

Проект мастерской Атаянца

Почему не начиналось строительство Старт строительства переносился, эксперты утверждали, что это связано с тем, что судебный квартал не нужен ни судейской элите, которая не хочет переезжать, ни бизнесу, а затраты на него из-за резко скакнувшего курса сильно выросли. В сентябре 2015 года журналисты попали на набережную Малой Невы и обнаружили там «пустырь в 13 га с тремя большими лужами с видом на Исаакиевский собор». Как проект поменял архитектора В 2016 году без объяснения причин квартал резко поменял архитектора. Концепцию Максима Атаянца отказалось реализовывать управление делами президента несмотря на то, что она уже давно была согласована с советом по культурному наследию во главе с губернатором. Вместо Атаянца назначили проигравшего в конкурсе 2013 года архитектора Евгения Герасимова. Вскоре Смольный одобрил новую совместную концепцию Герасимова и Чобана, строительство пообещали начать в конце 2016 года. Петербуржцы при этом продолжали выступать против – в ответ на это Сергей Чобан в интервью «Собака.ru» заявил: «В любом другом городе проект был бы принят на ура – благодаря своей колоссальной зеленой зоне и перспективе, раскрытой на Князь-Владимирский собор. Я был неприятно удивлен тому количеству критики, которое обрушилось на него в Петербурге. Наверное, в этом выражается общая неудовлетворенность петербуржцев тем, как продолжают застраивать их родной город».

Макет судебного квартала Герасимова и Чобана

Скандалы вокруг выбора подрядчиков После произошло несколько скандалов вокруг выбора тех, кто будет осуществлять строительство – в начале 2017 года ФАС отменила результаты проведенных тендеров по выбору субподрядчиков, так как порядок оценки заявок был признан незаконным. В итоге в контракт и систему госзакупок были внесены изменения, фактически позволившие УДП засекретить сведения о стройке и ее субподрядчиках. Контракт с генподрядным подразделением был заключен на 36,649 млрд руб. с расчетным сроком окончания строительства 31 декабря 2019 года. Затем стоимость стройки снизили до 35,735 млрд руб., а срок завершения наметили на 31 декабря 2021 года. По данным на конец 2018 года работы были выполнены менее чем на 10% и фактически оплачены на сумму 2,949 млрд рублей. При этом собственно строительство не стартовало – рылись котлованы для подземной автостоянки и устраивались буронабивные сваи. О котлованах для основных объектов даже не упоминалось. По словам главы УДП, «активная фаза сооружения зданий» должна была начаться во втором квартале 2019 года.

Как от плана строить судебный квартал резко отказались Но внезапно в апреле этого года во время визита в город Владимира Путина стало известно об отмене реализации проекта – на набережной Малой Невы все же решили оборудовать большое общественное пространство. При этом «Коммерсант» оценивает уже понесенные расходы на строительство судебного квартала почти в 15 млрд рублей. Его решено перенести на Смольную набережную – туда, где ранее собирались возвести музей Блокады (его проект был заморожен в январе этого года, несмотря на то, что «Студия 44» получила за него одну из самых престижных архитектурных премий в мире). С чем это связано? Как заявила координатор общественного движения «Живой город» Антонина Елисеева: «У меня нет другого объяснения кроме того, что у нас в сентябре выборы губернатора. И у господина Беглова сильные конкуренты. А тут такой сильный ход конем».

Проект парка на месте судебного квартала

Проект парка на месте судебного квартала

Проект парка на месте судебного квартала

Что теперь будет на набережной Малой Невы? Сразу же президентом был одобрен проект нового парка, предложенный врио губернатора Александром Бегловым. Судя по нему, кроме парковой зоны, на площадке появятся театрально-выставочный комплекс, общественную парковку на 1,5 тысячи автомобилей, Дворец танцев Бориса Эйфмана, кинотеатр, художественные галереи и другие культурные объекты. При этом, неизвестно, откуда взялся сам проект. Депутат Алексей Ковалев заявил о необходимости общественной экспертизы: «Хотелось бы в качестве горожанина хотя бы принять участие в обсуждении этого проекта».