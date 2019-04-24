Создатели флешмоба #зачемрожала выпустили ролик в стиле игры «Марио» в поддержку матерей в сложных жизненных ситуациях

Видео показывает, как непросто живется матерям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Особенно много проблем приносит общество с его критикой, непрошеными советами и попытками уколоть.

«Многие хотят помочь детям, растущим в трудных жизненных обстоятельствах, но редко кто понимает, что лучший способ помочь им — поддержать их родителей, в случае наших подопечных — одиноких мам. Или хотя бы не усугублять материнское чувство вины и неуверенности в себе. Мы в фонде уже 12 лет помогаем семьям стать крепче и благополучнее. Нам важно говорить о том, как на детей влияет отношение общества к их родителям. Если мы хотим жить в мире благополучных людей, то нам стоит перестать ругать матерей, которым сложно, и начать их поддерживать» — рассказала PR-специалист благотворительного фонда «Тёплый Дом» Анастасия Рябцева.

Создатели ролика надеются, что «Супермамио» станет аргументом в борьбе со стереотипом, что критиковать мам, которые «не справляются» — допустимо и нормально.