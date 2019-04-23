На КАД пробка, авиарейсы задерживаются: в Петербург прилетел Владимир Путин

Сегодня, 23 апреля, в Петербург прибыл Владимир Путин. Самолетам из Стокгольма, Минска, Праги, Сочи, Уханя и других городов пришлось отложить свое приземление — они совершали круги в небе над Пулково. Об этом сообщает «Фонтанка» . Посмотреть на путь самолетов можно на Flightradar.

Проблемы возникли и на дороге: на пересечении КАД и ЗСД перекрыли движение, там собрался затор протяженностью в 5 километров.

В центре города тоже образовалась пробка — «бордовая». Движение транспорта перекрыто, сообщает «Фонтанка», по Московскому проспекту, на участке между Фонтанкой и Обводным каналом.

Владимир Путин пробудет в Петерурге два дня: он посетит судостроительный завод «Северная верфь», штаб-квартиру Русского географического общества и Суворовского военного училища.

Так происходило и в прошлый визит президента: в Петербурге наблюдались сбои в авиасообщении. В аэропорту Пулково разворачивали самолеты перед посадкой.



По данным сайта flightradar, в воздухе наматывали круги борты, летевшие из Ниццы, Москвы и Барселоны. Как пишет издание, примерно в это же время внезапно перекрывали движение транспорта. «Более 40 минут были перекрыты выезды на кольцевую в районе Юго-Запада», – сообщают очевидцы.

Так, на Петроградской стороне перекрывали Каменноостровский проспект и Кронверкскую набережную, из-за чего весь район встал в пробках. Сервис «Яндекс.Пробки» также зафиксировал «необычно сложную пробку» длиной 2,7 километра на Смольной и Воскресенской набережных от улицы Смольного до проспекта Чернышевского. Известно, что 20 сентября президент Владимир Путин прилетел в Петербург на Евразийский женский форум, который прошел в Таврическом дворце.