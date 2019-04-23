Дженнифер Лопес впервые за семь лет выступит в России

Певица Дженнифер Лопес выступит 4 августа в Москве на «ВТБ Арене» в рамках тура Itʼs My Party. Это ее первое выступление в России за последние семь лет — последний раз певица давала здесь концерт в 2012 году. Об этом сообщает сайт концертного агентства TCI.

Организаторы обещают грандиозное шоу с масштабными декорациями и хореографией. Как тур, так и выступление приурочены к 50-летию певицы. Купить билеты можно здесь. Танцопол стоит пять тысяч рублей, а фанзона — 7,5 тыс. рублей.

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