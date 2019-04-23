Кинотеатры требуют вернуть премьеру «Мстителей» на 25 апреля. Ее перенесли на 29 число из-за российского фильма «Миллиард»

Минкульт принял решение перенести премьеру фильма «Мстители: Финал» с 25 на 29 апреля. Это связано с тем, что в прокат вышла российская картина «Миллиард» с Владимиром Машковым в главной роли. Об этом сообщают «Ведомости». Во всем мире премьера «Мстителей» состоится 25 апреля.

Некоторые кинотеатры не собираются мириться с переносом. Сети«Каро», «Киномакс» и «Синема стар» требуют провести премьеру 25 апреля. Письмо с такой просьбой они написали в Минкульт и прокатчику фильма Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR).

Представитель министерства утверждает, что дату назначает прокатчик.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что киностудия Marvel выложила новые тизеры фильмов «Мстители: Финал» и «Капитан Марвел».