Вместо Судебного квартала для Верховного суда на проспекте Добролюбова построят парк и театр

Вместо Судебного квартала для Верховного суда на Петроградской стороне построят парк и здание Дворца танца Бориса Эйфмана. А вопрос переноса решится на во время двухдневного визита президента Владимира Путина в Петербург. Один из вариантов новой зоны для квартала — Смольная набережная. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили три источника.

Вопрос об остановке стройки поднял врио губернатора Александр Беглов во время обсуждения проекта оранжереи на Кирочной, который предлагает Ginza Project. На предложение узнать отношение горожан к этому решению Беглов ответил, что в таком случае стоит обратить внимание и на строящийся Судебный квартал: «Не знаю, учитывалось ли здесь общественное мнение. По-моему, нет. Сначала было запланировано одно, теперь мы строим Судебный квартал... А между тем это уникальная площадка, рядом — Петропавловская крепость и Зимний дворец. Я хотел бы, чтобы так же не получилось и с этим общественным пространством».

Ранее «Собака.ru» сообщала, что переезд Верховного суда на проспект Добролюбова, 14 в Петербург отложен до 2020 года.

Сроки переезда и застройки квартала регулярно переносились — так, ранее сообщалось, что все высшие судьи будут работать на Петроградском острове уже в 2015 году. В январе в это время только пообещали начать строительство. Но точные сроки не назвали: объявили конкурс на архитектурное проектирование, полгода потребовалось на разработку проекта и еще три-четыре года на само строительство. Таким образом, по оценкам пресс-секретаря управделами президента Виктора Хрекова, переезд должен был состояться не раньше, чем к 2020 году.