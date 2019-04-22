Как в год юбилея Владимира Набокова работает последний музей его памяти – усадьба «Рождествено»
22 апреля исполняется 120 лет со дня рождения Владимира Набокова. Единственный в стране музей его имени в эти дни оказался закрыт – об этом мы подробно писали. Однако семье писателя до революции принадлежал еще один дом – сейчас в нем находится музей-усадьба «Рождествено». Несмотря на то, что фамилия автора «Дара» и «Лолиты» не вынесена в название, здесь о нем много говорят, подготовили специальную программу к юбилею и даже запросили часть экспонатов из неработающего музея на Большой Морской. «Собака.ru» побывала в Рождествено, чтобы узнать, как здесь хранят память об одном из главных русскоязычных писателей XX века.
Ирина Авикайнен
Заведующая музеем
«"Рождествено" выросло из краеведческого музея села, который открылся еще в 1957 году при библиотеке и долгое время был общественным. После того, как из здания усадьбы в 1972 году выехала школа, здесь был проведен небольшой ремонт, и музей переехал в этот дом.
Из усадьбы в 1919 году, разумеется, все увезли, здесь было общежитие, а экспонаты попали в Гатчинский музей, Эрмитаж, а что-то и просто было роздано нуждающимся. Полный перечень предметов мы получили только в прошлом году, так как разные части документов хранились в разных архивах.
В 1970-х сюда вернулись некоторые экспонаты, связанные с историей места, в том числе альбом семьи Рукавишниковых-Набоковых. Но тогда, конечно, Набоков не считался для этого места такой важной фигурой – его книги появились в стране в 1980-х. Зато здесь жил царевич Алексей Петрович, по его инициативе был построен первый храм Рождества Богородицы, в екатерининские времена здесь был уездный город, а этот дом строился для градоначальника в 1780-е. После смерти Екатерины и прихода к власти Павла город упразднили.
Музей стал государственным только в 1987 году, и тогда стали создаваться новые экспозиции, появился полноценный стенд, связанный с Набоковым. Некоторое, правда очень недолгое, время усадьба называлась музеем Набокова, это было в самом конце 1980-х. Сейчас наше официальное название – «Музей-усадьба Рождествено». История местности всегда была важна, мы ее не отодвигали, Владимир Владимирович – последний владелец этого дома.
Когда в начале 1980-х здесь впервые заговорили о Набокове, начали проводиться полузакрытые встречи и чтения, работники и местные жители воспринимали это в штыки. Потом мнение постепенно начало меняться. Директором музея была абсолютно советская женщина, и она резко перестала относиться к Набокову плохо после того, как его произведение опубликовали в «Огоньке».
Те немногочисленные предметы, которые у нас есть, собирались последние 30-40 лет, это дары местных жителей и гостей музея. У нас есть предметы мебели, фотографии, альбомы, книги из библиотеки Набоковых. Для тех, кто интересуется Набоковым, важно посетить парк, сохранившийся с XVII века с источниками и пещерами. Вокруг – постройки периода города Рождествено, храм Рождества Богородицы, фамильная усыпальница Рукавишниковых-Набоковых.
Несмотря на то, что музей последние 20 лет существует в режиме реставрации, в последнее время замершей, мы активно работаем, у нас 35 000 посетителей в год. Мы проводим концерты, выставки, мастер-классы, творческие встречи, здесь проходят областные события – например, Пушкинский праздник, все мероприятия бесплатные. Мы получили грант шесть лет назад, благодаря нему у нас появилось многое – витринное оборудование, аппаратура, свет, звук.
В прошлом году были проведены проектные работы по комплексной реставрации, тщательные обследования. Как нам обещают, либо в конце этого года, либо в начале следующего мы закроемся на ремонт не меньше, чем на два года. Страшно, конечно, но надеемся, что обойдется. Работу мы не прекратим, а временно переедем на другие площадки.
Сейчас решается судьба наследства сына Владимира Набокова Дмитрия, но тут мы не имеем права голоса, решение принимает Набоковский фонд. Мы с ними не общались и документы не видели. Если на какое-то время нам доверят выставить часть этой коллекции, мы будем очень рады. Насколько я знаю, Министерство культуры сейчас занимается этим вопросом».
Дмитрий Шумилов
Заведующий сектором
«В нашей усадьбе не было полноценной реставрации, нет постоянной экспозиции. Мы делаем только временные выставки, в которые добавляем найденные предметы. Конечно, в большом серьезном музее такого быть не может. Большая часть наших экспонатов – это подарки потомков набоковских слуг. Скорее всего, после реставрации мы станем другими, но зато сейчас музей регулярно меняется.
Эти места сформировали Набокова, его первое воспоминание о себе связано с нашим парком, это он описывает в «Других берегах». Здесь было написано первое стихотворение, поймана первая бабочка, сюда приезжал его первый учитель русского языка. То есть мы можем показывать не только вещи, но декорации, в которых проходило детство писателя.
Что касается посетителей, то тут все очень по-разному. Некоторые приезжают, не зная, кто такой Набоков, и спрашивают, в какой комнате он писал «Лолиту». Кто-то, наоборот, ищет конкретные детали из произведений – мы можем показывать аллеи, связанные с его первой любовью, балкон, элементы здания, окружение дома, предметы. Кто-то приходит из-за эффектного вида на холм или из-за пещер, даже не догадываясь, что здесь есть музей.
Интерес к Набокову, по сравнению с 1980-1990 годами, когда его книги только пришли в Россию, спал. Тогда это было открытие, у нас в 1980-м появилась первая коллекция в стране, посвященная писателю, вся просвещенная интеллигенция приезжала сюда. Сейчас его творчество доступно и у большинства ассоциируется только с «Лолитой», а это, стоит помнить, только малая его часть.
Мы такую тенденцию заметили и последние три года готовим выставки, в которых не говорим о Набокове как об авторе «Лолиты», а, например, как о переводчике – все читали «Алису в стране чудес», но мало кто знает, что Набоков переводил ее, более того, адаптировал под русскую историю и фольклор.
Что касается 120-летия писателя – с 23 апреля у нас начнет работу выставка, посвященная всем романам Набокова «16 лабиринтов». Постараемся с гостями разобраться, что лежит под поверхностью сюжетной части произведений, у нас появится зал с фотографиями разных этапов его жизни, будет интерактивная карта, посетители смогут не только посмотреть-почитать, но и услышать голос, разгадать загадку его авторства. Он ведь был не только литератором, но и хорошим шахматистом, открыл несколько видов бабочек, изобрел кроссворд, который назвал крестословицей. Мы надеемся, что в июне сможем дополнить выставку экспонатами из музея на Большой Морской, это была наша инициатива. Мы не понимаем, как надолго закрыт тот музей, в планах передать экспонаты нам на лето, возможно, срок будет продлен.
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Программа празднования юбилея писателя
С противниками мы не сталкиваемся – в 2013 году, тогда же, когда неизвестные написали «педофил» на доме на Большой Морской, этот странный флешмоб прошел и у нас, но это, очевидно, сделали люди малообразованные. Иногда мы видим неприятие – люди приходят, заказывают экскурсию и вставляют что-то в духе «Вот этот ваш Набоков». Но если они умеют слушать, то потом, конечно, меняют свое мнение».
Александр Семочкин
Старший научный сотрудник
«Я вырос в Рождествено, учился в школе, которая была в этой усадьбе, а потом выстраивал здесь первый музей. Тогда Набокова упоминать было нельзя, зато мы говорили о Рылееве, Ракове, история у этих мест богатейшая.
Набоков – это не Пушкин и не Некрасов, это писатель для писателей или, во всяком случае, для хороших читателей, никогда он популярен не будет. Мне, как патриоту этого места, приятно осознавать, что на нашем маленьком кусочке земли начиналась великая русская дворянская литература в лице Александра Пушкина – здесь родилась его мать, она уехала отсюда на пятом месяце беременности – и закончилась творчеством Владимира Набокова. Между ними ровно 100 лет, в которые вошло все. Весь Серебряный век был здесь, мы наши места называем «Заповедником гениев». Что касается Набокова, то это, конечно, русская литература, доведенная до своего предела, после него писать так уже никто не будет и не сможет. Мы с нашим уровнем культуры и половины не понимаем, но все равно видим, что это огромное, важнейшее явление. Мы, может быть, пенки снимаем, но и по ней понятно, какая в этом мощь и талант. Конечно, то, как мы чтим его память сейчас, масштабу личности не соответствует».
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