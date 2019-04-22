Как в год юбилея Владимира Набокова работает последний музей его памяти – усадьба «Рождествено»

22 апреля исполняется 120 лет со дня рождения Владимира Набокова. Единственный в стране музей его имени в эти дни оказался закрыт – об этом мы подробно писали. Однако семье писателя до революции принадлежал еще один дом – сейчас в нем находится музей-усадьба «Рождествено». Несмотря на то, что фамилия автора «Дара» и «Лолиты» не вынесена в название, здесь о нем много говорят, подготовили специальную программу к юбилею и даже запросили часть экспонатов из неработающего музея на Большой Морской. «Собака.ru» побывала в Рождествено, чтобы узнать, как здесь хранят память об одном из главных русскоязычных писателей XX века.

Ирина Авикайнен Заведующая музеем «"Рождествено" выросло из краеведческого музея села, который открылся еще в 1957 году при библиотеке и долгое время был общественным. После того, как из здания усадьбы в 1972 году выехала школа, здесь был проведен небольшой ремонт, и музей переехал в этот дом. Из усадьбы в 1919 году, разумеется, все увезли, здесь было общежитие, а экспонаты попали в Гатчинский музей, Эрмитаж, а что-то и просто было роздано нуждающимся. Полный перечень предметов мы получили только в прошлом году, так как разные части документов хранились в разных архивах. В 1970-х сюда вернулись некоторые экспонаты, связанные с историей места, в том числе альбом семьи Рукавишниковых-Набоковых. Но тогда, конечно, Набоков не считался для этого места такой важной фигурой – его книги появились в стране в 1980-х. Зато здесь жил царевич Алексей Петрович, по его инициативе был построен первый храм Рождества Богородицы, в екатерининские времена здесь был уездный город, а этот дом строился для градоначальника в 1780-е. После смерти Екатерины и прихода к власти Павла город упразднили. Музей стал государственным только в 1987 году, и тогда стали создаваться новые экспозиции, появился полноценный стенд, связанный с Набоковым. Некоторое, правда очень недолгое, время усадьба называлась музеем Набокова, это было в самом конце 1980-х. Сейчас наше официальное название – «Музей-усадьба Рождествено». История местности всегда была важна, мы ее не отодвигали, Владимир Владимирович – последний владелец этого дома.

Когда в начале 1980-х здесь впервые заговорили о Набокове, начали проводиться полузакрытые встречи и чтения, работники и местные жители воспринимали это в штыки. Потом мнение постепенно начало меняться. Директором музея была абсолютно советская женщина, и она резко перестала относиться к Набокову плохо после того, как его произведение опубликовали в «Огоньке». Те немногочисленные предметы, которые у нас есть, собирались последние 30-40 лет, это дары местных жителей и гостей музея. У нас есть предметы мебели, фотографии, альбомы, книги из библиотеки Набоковых. Для тех, кто интересуется Набоковым, важно посетить парк, сохранившийся с XVII века с источниками и пещерами. Вокруг – постройки периода города Рождествено, храм Рождества Богородицы, фамильная усыпальница Рукавишниковых-Набоковых. Несмотря на то, что музей последние 20 лет существует в режиме реставрации, в последнее время замершей, мы активно работаем, у нас 35 000 посетителей в год. Мы проводим концерты, выставки, мастер-классы, творческие встречи, здесь проходят областные события – например, Пушкинский праздник, все мероприятия бесплатные. Мы получили грант шесть лет назад, благодаря нему у нас появилось многое – витринное оборудование, аппаратура, свет, звук.

В прошлом году были проведены проектные работы по комплексной реставрации, тщательные обследования. Как нам обещают, либо в конце этого года, либо в начале следующего мы закроемся на ремонт не меньше, чем на два года. Страшно, конечно, но надеемся, что обойдется. Работу мы не прекратим, а временно переедем на другие площадки. Сейчас решается судьба наследства сына Владимира Набокова Дмитрия, но тут мы не имеем права голоса, решение принимает Набоковский фонд. Мы с ними не общались и документы не видели. Если на какое-то время нам доверят выставить часть этой коллекции, мы будем очень рады. Насколько я знаю, Министерство культуры сейчас занимается этим вопросом».

Дмитрий Шумилов Заведующий сектором «В нашей усадьбе не было полноценной реставрации, нет постоянной экспозиции. Мы делаем только временные выставки, в которые добавляем найденные предметы. Конечно, в большом серьезном музее такого быть не может. Большая часть наших экспонатов – это подарки потомков набоковских слуг. Скорее всего, после реставрации мы станем другими, но зато сейчас музей регулярно меняется. Эти места сформировали Набокова, его первое воспоминание о себе связано с нашим парком, это он описывает в «Других берегах». Здесь было написано первое стихотворение, поймана первая бабочка, сюда приезжал его первый учитель русского языка. То есть мы можем показывать не только вещи, но декорации, в которых проходило детство писателя.

Что касается посетителей, то тут все очень по-разному. Некоторые приезжают, не зная, кто такой Набоков, и спрашивают, в какой комнате он писал «Лолиту». Кто-то, наоборот, ищет конкретные детали из произведений – мы можем показывать аллеи, связанные с его первой любовью, балкон, элементы здания, окружение дома, предметы. Кто-то приходит из-за эффектного вида на холм или из-за пещер, даже не догадываясь, что здесь есть музей. Интерес к Набокову, по сравнению с 1980-1990 годами, когда его книги только пришли в Россию, спал. Тогда это было открытие, у нас в 1980-м появилась первая коллекция в стране, посвященная писателю, вся просвещенная интеллигенция приезжала сюда. Сейчас его творчество доступно и у большинства ассоциируется только с «Лолитой», а это, стоит помнить, только малая его часть. Мы такую тенденцию заметили и последние три года готовим выставки, в которых не говорим о Набокове как об авторе «Лолиты», а, например, как о переводчике – все читали «Алису в стране чудес», но мало кто знает, что Набоков переводил ее, более того, адаптировал под русскую историю и фольклор.

Что касается 120-летия писателя – с 23 апреля у нас начнет работу выставка, посвященная всем романам Набокова «16 лабиринтов». Постараемся с гостями разобраться, что лежит под поверхностью сюжетной части произведений, у нас появится зал с фотографиями разных этапов его жизни, будет интерактивная карта, посетители смогут не только посмотреть-почитать, но и услышать голос, разгадать загадку его авторства. Он ведь был не только литератором, но и хорошим шахматистом, открыл несколько видов бабочек, изобрел кроссворд, который назвал крестословицей. Мы надеемся, что в июне сможем дополнить выставку экспонатами из музея на Большой Морской, это была наша инициатива. Мы не понимаем, как надолго закрыт тот музей, в планах передать экспонаты нам на лето, возможно, срок будет продлен.

Программа празднования юбилея писателя

С противниками мы не сталкиваемся – в 2013 году, тогда же, когда неизвестные написали «педофил» на доме на Большой Морской, этот странный флешмоб прошел и у нас, но это, очевидно, сделали люди малообразованные. Иногда мы видим неприятие – люди приходят, заказывают экскурсию и вставляют что-то в духе «Вот этот ваш Набоков». Но если они умеют слушать, то потом, конечно, меняют свое мнение».