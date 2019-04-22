Business Insider составил рейтинг лучших смартфонов в мире

Business Insider опубликовал рейтинг лучших смартфонов в мире. На первом месте оказался OnePlus 6T — по версии издания, он отличается хорошим внешним видом, съемкой, быстрой зарядкой, высоким сроком службы батареи и быстрым запуском приложений.

В тройку лидеров вошли Samsung Galaxy S10e и iPhone XR. В пятерку — Samsung Galaxy S10 Plus и Galaxy S10.

Десятку составляют Google Pixel 3 и 3 XL, Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS и XS Max, Samsung Galaxy S9 Plus и iPhone X.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что компания Samsung запустит складные смартфоны Galaxy Fold. Они будут стоить от 150 до 200 тыс. рублей. Найти их можно будет только на официальном сайте Samsung и в магазинах розничной сети компании. Покупателям, уже сделавших предзаказ последних флагманов линейки Galaxy S10, компания предлагает оформить предзаказ и на Galaxy Fold.